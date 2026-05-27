Diputado Lira aclara que su deuda fue para tratar enfermedad de su padre

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya

El diputado de ARENA, Francisco Lira, respondió ante las críticas sobre sus pasivos, luego que el Ministerio de Hacienda hiciera público los activos y pasivos de los funcionarios.

Francisco Lira, diputado por La Libertad desde 2021 bajo la bandera de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) cuenta con activos por $9,500 y pasivos por $197,392; generando un patrimonio negativo de -$187,892.35. De hecho, en los listados; el diputado Lira es el funcionario de la Asamblea que reporta más endeudamiento.

Sobre el tema; este miércoles, el funcionario emitió un comunicado en sus redes sociales; aclaró que su deuda no se trató para beneficios personales; sino para combatir la enfermedad de su padre.

“Sé lo que significa enfrentar la angustia y la incertidumbre cuando un ser querido lucha por su vida, una deuda que se suma durante 9 años, incluso antes de ser diputado, para costear la batalla contra el cáncer de mi padre, solo el que ha pasado por eso me puede comprender, conozco de primera mano el sacrificio, la impotencia y la dura realidad que viven miles de familias en nuestro país”, dijo el funcionario, en alusión a que comparte la sensación de miles de salvadoreños que día a día viven endeudados.

Francisco Lira expuso que las campañas de 2018, 2021 y 2024 las financió él mismo, con su patrimonio personal; ya que históricamente, se ha conocido que empresarios influyen en las campañas electorales.

“Prefiero tener una deuda con el banco que favores a quienes después quieren decidir cómo debo votar”, puntualizó.

El funcionario cerró con una pregunta a la opinión pública “¿Prefieres a alguien que conoce tú realidad o alguien que se sigue enriqueciendo con tus impuestos?”, finalizó.

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