Nuevos parámetros del gobierno 2019-2014

Después del 03FEB019 todo el mundo se pregunta: ¿sus ministros, la CICIES etc? pero: esa no es la pregunta estratégica.

La pregunta crucial es: ¿será un gobierno anti-oligárquico? ¿Antimperialista? ¿anti monopolio del mercado capitalista? ¿permitirá la movilidad social en la participación del mercado con nuevas empresas en comunicaciones, finanzas, tenencia de la tierra, industrias? La respuesta es no.

Si las personas que votaron por el cambio de gobierno piensan que serán nuevos oligarcas se equivocan, si piensan que serán gerentes, directores de consorcios privados (…) sueñan como los fumadores de opio (…) el capitalismo es diferente a una elección electoral.

El nuevo gobierno no será ni anti oligárquico, ni antimperialista, les guste o no, nada cambiará.

Los nuevos nombramientos serán burócratas, serán empleados que cobrarán salarios de nuestros impuestos, personas atadas a las leyes nacionales, controlados por la CCR, vigilados por las entidades de transparencia e información, además por el ojo avizor de la denuncia ciudadana ¿podrán realizar algo diferente a las anteriores administraciones? Es posible, se merecen el privilegio de la duda.

En la política exterior, esa que se entiende de gobierno a gobierno, muy diferente a la hermandad pueblo a pueblo, nos presenta algunos ejemplos: las declaraciones del presidente electo de El Salvador autodefinido como aliado a Estados Unidos, olvida que el Sr. Trump calificó a nuestra nación de “agujero de mierda”, junto a Haití y las naciones africanas (12ENE018 John Cassidy, The New Yorker), también a los mexicanos les discriminó como violadores, drogadictos y llevar crímenes a EEUU, (16JUN015, Univisión) en su discurso como precandidato (Sr. Trump); en otras palabras aceptaremos toda decisión de Estados Unidos. En mi carácter ciudadano y del pueblo salvadoreño rechazo esa declaración y su desprecio a la cultura, democracia, soberanía y libre determinación de los pueblos, puesto que no podemos renunciar a nuestra dignidad de nación independiente.

Si el nuevo gobierno logra formar una alianza de gobernabilidad, anti imperialista, anti oligárquica, anti terrorista, amplia participación de las fuerzas políticas junto a ciudadanos independientes, Ejército, fuerzas democráticas y socialdemócratas, entonces saludaremos su esfuerzo hacia una nueva nación.

No obstante, al actuar en forma irresponsable, sin respeto a la ley de salarios, si se promueve una cacería de opositores impulsando el despido de funcionarios públicos y no se provee la gobernabilidad por medio del diálogo, entonces la nueva administración será: “más de lo mismo”.

