“Nuevas Ideas será recordada por dar muerte a las Juntas de Aguas”, denuncian organizaciones

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Las Juntas de Aguas Rurales con el Foro del Agua llegaron a la Asamblea Legislativa, para exigir que sean reconocidas en la Ley de Recursos Hídricos, anteproyecto gubernamental que ya finalizó su estudio y no reconoce a las juntas de aguas.

La solicitud también es que piden que no se conozca su labor y que no se les cobre por el uso del agua.

En su pronunciamiento señalaron que actualmente existen más de 2,500 juntas de agua potable rurales y urbanas que en total abastecen a cerca de 1.4 millones de habitantes.

Esto equivale a cerca del 25% de la población salvadoreña y pese a que existe una obligación del Estado salvadoreño de abastecer de agua a las comunidades incluso más recónditas, esto no se hace e “históricamente, han sido abandonadas”, destacaron los representantes de las juntas de aguas rurales.

“Nosotras como juntas de aguas comunitarias desempeñamos un papel que le corresponde prácticamente al Estado cumplir pero jurídicamente, nosotros como juntas de aguas no existimos y ni vamos a existir con esa ley que está pretendiendo presentar el Gobierno”, destacó Arely Salas de la Asociación de Sistemas Comunitarios de Agua de Suchitoto (AGUASUCHI) ya que en la Ley de Recursos Hídricos son catalogados como empresas y no como entidades no lucrativas del vital líquido.

Salas afirmó que las Juntas de Aguas, hacen un papel importante, ya que llevan el agua a sus comunidades, algo que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) no hace.

Señalaron que la bancada oficialista aprobará una Ley de Recursos Hídricos que ignora las propuestas que presentaron como Juntas de Aguas Rurales ante la comisión ad hoc que estudió la mencionada ley.

Hay una clara preocupación porque en la ley no se mencione a las juntas de aguas, ya que con esto”ignora nuestro papel estratégico en el abastecimiento de agua potable a nivel nacional”.

Además, rechazan el artículo 32 de la propuesta de Ley de Recursos Hídricos, ya que llama a las organizaciones como sistemas autoabastecidos de agua potable, y se les pone al mismo nivel que empresas privadas como “Urbanica, Grupo Roble, Salazar Romero” entre otros.

Sin embargo, el fin de éstas no es tener ganancias, sino “el bienestar comunal y que cualquier ingreso que percibimos se reinvierte en las propias comunidades”, destacaron.

La líder comunal de Suchitoto, en Cuscatlán, resaltó que les preocupa que hayan eliminado las propuestas del Foro del Agua en los artículos 73, 74, 75 y 76, donde se normaba los permisos de abastecimiento a poblaciones rurales y urbanas las cuales eran comunales.

El tiempo era de 50 años, y por los cuales no se pagaba por el uso, con ello se garantizaba el derecho humano al agua, pero ahora, se los cobrarán a las juntas de aguas.

Las Juntas de Aguas Rurales denunciaron que se les pretenden cobrar el uso del canon, eso “es algo muy preocupante”, enfatizó Salas.

Y aseguró que no se pueden igualar el nivel que tiene una empresa extractivita, nosotros vamos con lo que vamos sacando; ¿cómo es posible que nos quieran comparar con ese nivel?”.

El pago de canon representaría un incremento en la tarifa en los consumidores y quienes serán los más afectados son las poblaciones de escasos recursos, que pagan por el servicio agua potable porque las juntas de aguas no podrán ser sostenibles.

A esto se le suma que las juntas de aguas estarían obligadas a renovar autorizaciones cada 5 años; mientras que a las empresas se les concederá autorizaciones de uso de agua hasta por 15 años, sin que la Ley de Recursos Hídricos les exija al menos un permiso ambiental.

Reiteraron que la ley, lo que hace es subsidiar a los grandes grupos económicos.

“Pedimos que en la nueva ley se reconozca a las Juntas de Agua Comunitarias, que no nos comparen y que no se nos den los mismos tratos que se les da a las grandes empresas que hacen uso del agua como una mercancía.

El agua no es mercancía, nosotros como juntas de Aguas servimos el agua para solventar una necesidad humana, comentó Nelson Ayala, representante de AGUASUCHI.

Ayal afirmó que “si no se reconoce en esa ley el trabajo que hemos hecho las juntas de agua comunitarias, esa bancada cian va ser recordada como la bacanda que le dio muerto a los sistemas comunitarios de agua potable en El Salvador”.

Por tanto, exigieron una ley que favorezca a las comunidades y que sea un instrumento para la lucha contra los abusos de la oligarquía.

Y exigieron que en la Ley de Aguas se garantice la justicia hídrica, equidad y la sustentabilidad de agua en el país.

Apoyaron también ésta demanda la Asociación de Sistemas Comunitarios de Agua de Suchitoto, la Asociación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento, así como el Foro del Agua.

Elementos de la PNC trataron de intimidar a las organizaciones

Cuando las organizaciones brindaban la conferencia de prensa, las cámaras de Diario Co Latino captaron que al menos una docena de agentes policiales, 4 motocicletas y una patrulla de la PNC estaban a un costado para tratar de intimidar a los asistentes.

De hecho, agentes de la PNC también fotografiaron a las personas que llegaron a manifestarse.

Dalia Gonzáles lamentó este recibimiento, ya solo eran 10 personas que s brindarían una conferencia de prensa.

“Creo que esto en lugar de generar seguridad, al contrario, genera inseguridad dada la persecución política que actualmente atraviesa El Salvador contra personas defensoras de derechos. Es lamentable el comportamiento de la PNC”, dijo González.