NOVIOLENCIA Y ANTIIMPERIALISMO

Artículos relacionados LA NOVIOLENCIA: FUNDAMENTOS

JAUME SOLER I PASTELLS

BREVES NOTAS TEXTUALES Y VITALES

SOBRE EL LEGADO DEL PADRE MIGUEL D’ESCOTO

(Tomado de Agenda Latinoamericana)

El Padre Miguel d’Escoto Brockmann nació el 5 de febrero de 1933 en los Ángeles, California. El año 1934 se trasladó a vivir a Nicaragua donde vivió hasta el 1947 cuando con 14 años regresó a EE. UU. para terminar la secundaria y hacer la universidad. Es en esta época que se integra en la orden religiosa católica Maryknoll a la cual perteneció canónicamente hasta su muerte en 2017.

Según reconoce el mismo el proceso de elaboración de su pensamiento y su praxis noviolenta y antiimperialista fue complejo y duro en el marco de su tarea sacerdotal y en un contexto de consolidación del imperio estadounidense: “…Este fue el mundo de mi niñez y juventud. No es, entonces, de extrañar que yo no hubiese captado claramente la noviolencia activa de Jesús. Para cuando yo nací, el mensaje de Jesús ya tenía siglos de haber sido totalmente mediatizado y desfigurado por su Iglesia, que es también mi Iglesia, la que yo tanto amo y a la que le entregué mi vida”.

Entonces, ¿cómo es que logré encontrar la noviolencia de Jesús en el contexto de tanta manipulación de lo que Él nos enseñó?…

…Doy gracias a Dios que tuve la gran suerte de entrar a Maryknoll y de estar en los Estados Unidos durante los años de Martin Luther King, Jr. Fue King, y no mi Iglesia, quien me ayudó a entender la radical NOVIOLENCIA de Jesús. Concretamente, fue su testimonio en la lucha activa noviolenta y su pequeño libro Strength to Love (La Fuerza de Amar) publicado en 1963, dos años después de mi ordenación sacerdotal, lo que me hizo ver con mayor claridad lo que en toda una vida de colegios católicos no había logrado descubrir: el Jesús del Sermón de la Montaña. El Jesús activamente noviolento. El único Jesús aunque a la Iglesia imperial no le gustara, ya que aceptar y proclamar ese Jesús le hubiera traído problemas y hasta persecuciones de parte de los poderosos de esta tierra y la hubieran crucificado como lo hicieron con Jesús. Evitar correr la misma suerte que Jesús era algo que la Iglesia parecía considerar como su principal obligación.

Suena espantoso. Lo peor, sin embargo, es que creo no estar exagerando…”

Es cierto que tuvo buenos maestros, Tolstoy, Ghandi, Martin Luther King, Dorothy Day y grandes compañeros de lucha no violenta y anti imperialista entre los cuales destaca por encima de todos a “mi

queridísimo amigo, a quien tanto debemos todos los que nos hemos comprometido con la lucha por este otro mundo que anhelamos. Me refiero, por supuesto, al Obispo don Pedro Casaldáliga”

Según sus palabras en este proceso de maduración y concreción de su pensamiento y praxis noviolenta y anti imperialista fue decisivo su regreso a su país, Nicaragua, en pleno proceso revolucionario: “Habiendo iniciado mi descubrimiento del mensaje noviolento de Jesús, tuve que superar una tendencia muy marcada en mí, la de siempre estar queriendo presentar excusas por el comportamiento de la política exterior de los Estados Unidos. Me daba perfectamente cuenta de lo incorrecto de la actuación de Estados Unidos, pero siempre decía: “Pobre Estados Unidos, quieren hacer el bien, fomentar la democracia y la libertad, pero hacen todo lo contrario porque

se equivocan. Son muy buenos, pero lamentablemente son muy mal aconsejados”.

No sé de dónde me nacía esa renuencia a reconocer las evidentes malas intenciones del Imperio y

la clara hipocresía en cuanto a las explicaciones que éste daba de sus motivaciones, de lo que supuestamente buscaba mediante su política exterior. En parte, esta tendencia puede haber sido consecuencia de una renuencia muy marcada en mi comportamiento, de por vida, a lanzar cargos o acusaciones sin estar total y absolutamente convencido de que era cierto lo que yo decía. Siempre he pensado que el juicio temerario es algo casi tan grave como la calumnia. Creo, no obstante, que mi renuencia a reconocer lo que realmente era la política exterior estadounidense, se debía más bien a una automática extrapolación, al gobierno estadounidense, de una norma que se nos había inculcado como “respeto” a la autoridad en la Iglesia. Criticarla era ser arrogante, presuntuoso, falta de humildad y caridad cristiana. Cuestionar sus intenciones era considerado temerario.

Así como a King le correspondió ayudarme a descubrir la noviolencia activa de Jesús, abrirme los ojos sobre el imperialismo, le tocó a un amigo norteamericano, muy cercano consejero del Presidente J.F. Kennedy, con quien, por cosas de la vida, había llegado a formar una fuerte amistad hasta el punto de que él, su esposa e hijos, me consideraban como miembro de la familia. Un día, durante la presidencia

de Kennedy, estando yo hospedado en la casa de este amigo en Washington, molesto e impaciente con mi ingenuidad de estar siempre atribuyendo buenas intenciones a los gringos me dijo: ‘Miguel, ¿cuándo diablos vas a reconocer que el mal existe? No cometas el error de subestimar la inteligencia del adversario o de los que actúan mal. Estados Unidos sabe bien lo que hace, no somos estúpidos, todo lo que se hace se hace sabiendo que con esos medios no se alcanzarán los objetivos publicados.

Lo que se dice sobre la motivación de nuestra política exterior es muchas veces mentira, solamente propaganda para engañar al pueblo americano y al mundo.’

Mi amigo sintió la necesidad de sincerarse conmigo porque me estimaba mucho y me decía que, sin un buen diagnóstico de la realidad, no podría yo jamás tomar las decisiones correctas para la proclamación clara del mensaje de Jesús y la denuncia profética del mal.”

En 1978-79 formó parte de “Los Doce” un grupo de líderes sociales con los cuales defendió y divulgó los objetivos de la RPS así como una solución pacífica al conflicto nica.

De 1979 a 1990 fungió como Ministro de Exteriores de Nicaragua desde cuyo cargo ejerció la defensa y concreción de un Acuerdo de Paz en la región Centroamericana que se concretizó en los Acuerdos de

Esquipulas que fue innovador al introducir nuevos conceptos en los ámbitos de la negociación con un

programa, una aplicación simétrica y simultaniedad de seguimiento.

En 1986 consiguió una de las grandes victorias diplomáticas del siglo XX por parte de un país en un tribunal de la ONU: La sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya a favor de la demanda

de Nicaragua contra USA por actividades militares y paramilitares que costó más de 50,000 muertos nicaragüenses. La CIJ acordó una indemnización para Nicaragua de 17.000.000 millones de $ que nunca han sido pagados por los EE. UU.

En 1986 en denuncia de los incumplimientos de los acuerdo de Paz organizó, con la ayuda y participación de sectores pacifistas, entre ellos don Pedro Casaldáliga, EL VIACRUCIS POR LA PAZ Y LA VIDA con más de 300 Km de recorrido y una huelga de hambre de 30 días que afectó gravemente su salud.

En 2008, con el apoyo de los países latinoamericanos y caribeños, fue designado Presidente del sexagésimo tercer período de sesiones de la ONU.

En 2006 publicó el libro Antiimperialismo y Noviolencia, un resumen amplio y sólido de su pensamiento y praxis político-diplomática.

“Con este libro espero contribuir a que todas y todos comprendamos que el auténtico cristiano deberá ser siempre noviolento y, por ende, también intransigentemente antiimperialista”. Introducción del Libro Antiimperialismo y Noviolencia, 10 de junio de 2006, 45 Aniversario de mi ordenación sacerdotal.

Y en 2011 se edita un trabajo colectivo del equipo de su Presidencia de la Asamblea de la ONU donde

toma cuerpo el trabajo de varios años con un título suficientemente clarificador: “Refundar la ONU- Una propuesta”.

“Tenemos el deber moral de hacer algo más que simplemente reordenar nuestro fallido sistema. Debemos transformarlo. Más que nuevas reglas lo que el mundo necesita son nuevas alternativas”. Discurso en Doha, Qatar, el 29 de noviembre de 2008.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...