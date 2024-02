“No voy a renegar ni cuestionar ni opinar nada en contra de lo que ha sucedido”: Gallegos

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El diputado por Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Guillermo Gallegos, dijo que no renegará, cuestionará ni opinará sobre lo sucedido el pasado 4 de febrero, donde ninguno de sus candidatos a diputados logró agenciarse uns curul.

“Cero diputados, así lo ha querido Dios y en lo particular yo estoy muy agradecido con Dios. He (hecho) todo lo que se ha podido aquí en la Asamblea Legislativa, he ocupado todos los cargos, desde presidente hasta diputado de comisión, me voy agradecido después de todo esto, yo no voy a renegar ni cuestionar ni opinar nada en contra de lo que ha sucedido”, comentó Gallegos ante la prensa quien pidió reacciones sobre la derrota electoral.

Gallegos aseguró que se va convencido de que “todos los procesos tienen que finalizar y a mí se me llegó el momento de finalizar, y, quizás lo finalizo como yo decía en un tuit en respuesta a Walter Araujo con -broche de oro-, porque la Asamblea queda en buenas manos, garantizando por lo que tanto yo peleé, la paz, la seguridad y la tranquilidad de los salvadoreños”.

La próxima legislatura será dominada por Nuevas Ideas con 54 legisladores, el Partido de Concertación Nacional (PCN) y Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) dos diputados para cada uno; mientras que el Partido Demócrata Cristiana y VAMOS un diputado para cada uno.

GANA se fundó en 2010, luego que un bando de ARENA decidió formar su propio partido político. Desde entonces había logrado escaños.