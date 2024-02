Presidenta del TSE niega robo de votos fraccionados

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Dora Esmeralda Martínez, magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), manifestó este martes que es falso el robo de votos fraccionados, porque «existió libertad» para entrar al escrutinio final creadores de contenido, medios de comunicación, Fiscalía General de la República (FGR), Procuraduría General de la República (PGR) y Procuraduría General de la República (PDDH).

“Sin tener pruebas no puedes asegurar un boicot, los partidos políticos no colaboraron como debía ser, todavía un día antes estaban cambiando gente de Junta Receptora de Votos (JRV). Hay una mezcla de problemas logísticos y de personal, mucha gente no quería trabajar, varias personas de un mismo partido político renunciaron el mismo día de la elección”, afirmó.

A criterio de la funcionaria, es una olimpiada de desinformación contra el TSE sobre lo sucedido, en las noticias el periodismo está atacando la democracia a través de la desinformación. Con respecto al sistema, no puede afirmar si falló totalmente porque transmitieron 6,015 actas, lo cual quiere decir que no todo el sistema haya fracasado, sin embargo, hay auditorías estudiando el caso.

Aunque observadores nacionales e internacionales, organizaciones sociales, partidos políticos y una gran cantidad de la población ha denunciado las irregularidades del proceso, desde el sustituir a las personas electas y capacitadas, por gente afín a Nuevas Ideas; escrutinio fallido, papeletas planchadas y marcadas con plumón a favor del partido oficialista, sistema caído, votos duplicados y sin contar el padrón de firmas.