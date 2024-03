Teníamos todo en contra, pero sobrevivimos: Carlos Saade de ARENA

Gabriela Sandoval

El presidente de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Carlos García Saade, manifestó en “Diálogo 21” que el partido tuvo como objetivo en las elecciones pasadas “sobrevivir”. “Venimos de donde asustan, de un partido totalmente abandonado, sin candidatos y sin financiamiento, teníamos todo en contra, pero sobrevivimos. El objetivo era matar el partido y no lo lograron», expresó.

Saade destacó que ARENA “sobrevivió” frente al Tribunal Supremo Electoral (TSE), el cual cambiaba las reglas del “juego” constantemente para favorecer al oficialismo, además de la falta de financistas, la represión, el temor y las amenazas, entre otras dificultades. Por otra parte, mencionó que inicialmente “nadie quería hacerse cargo de un partido que era considerado como muerto”.

En el mismo contexto, Saade aseguró que seguirá como presidente de ARENA, ya que fue elegido para llevar a cabo el proceso de renovación total del partido. “Yo no pedí que me dieran el COENA, a mí me buscaron porque nadie lo quería, nadie quería hacerse cargo de un partido que parecía muerto; fuimos pocos los que nos hicimos cargo del partido”, agregó.

En relación con la deuda política, ARENA recibió un monto de $750,000 dos días antes del evento electoral del 3 de marzo, para elecciones de concejos municipales y diputados al PARLACEN. Según Saade, ese dinero se repartió para pagar deudas de campañas pasadas, alimentación para vigilantes y jefes de centros, entre otros. Por el contrario, en las elecciones presidenciales y legislativas, en las cuales ARENA no recibió un anticipo, debido a que no les indicaron el valor del voto a tiempo, en consecuencia, no pudieron solicitar el anticipo.

Asimismo, manifestó que muchas personas lo catalogaron “conformista” por haber logrado solo dos curules en la Asamblea Legislativa, dos en PARLACEN y una alcaldía, en comparación con elecciones pasadas en las cuales ARENA era uno de los partidos políticos con más aprobación de la ciudadanía. “A mí me dicen conformista, si fueron pocos los valientes que dimos la cara en esta última elección”, dijo.

Por otra parte, Saade mencionó que el ex candidato a la presidencia por el partido ARENA, Joel Sánchez, contó con el respaldo del partido, aunque hubo falta de financiamiento debido a limitaciones financieras. De igual manera, aseguró que Sánchez se apartó del partido antes de la campaña, porque no representaba los principios de ARENA, además de que no fue disciplinado para su candidatura.

Con respecto a los cambios por la renovación del partido, Saade mencionó que los nuevos líderes deben compartir los principios que representan como partido, también que en las elecciones pasadas descubrieron liderazgos para su nueva reestructuración.

“Ahora vamos para una ARENA renovada, hay muchas personas que estuvieron en planilla de candidaturas de concejos municipales, que nunca participaron en política, hemos visto muchos liderazgos territoriales y políticos que deben comenzar a formarse de cara al futuro de El Salvador”, dijo.

Finalmente, Saade mencionó que con respecto a la jefatura de fracción “deben ponerse de acuerdo”, refiriéndose a Marcela Villatoro y Francisco Lira, los cuales fueron reelectos como diputados a la Asamblea Legislativa. “Se tienen que poner de acuerdo, yo creo que lo más salomónico es separar la jefatura de fracción, pero son el grupo parlamentario el que toma la decisión”, concluyó.