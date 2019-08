“No podemos olvidar a nuestros hermanos”: Petrona de Carrillo

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

El olvido y la indiferencia, consideró Petrona Alvarado de Carrillo, hace más daño a las víctimas que la aplicación de la justicia misma. “Los que estamos viniendo cada año son menos, cuando es algo que no deberíamos olvidar, debemos tenerlos siempre en el recuerdo”, expresó, al conmemorarse en el 37º aniversario de la masacre El Calabozo, San Esteban Catarina, San Vicente.

El camino vecinal que da al “riyón” (río Amatitán) circunda el memorial de las víctimas de la masacre de El Calabozo, que tomó la vida de más de 200 personas de la población civil, que huían del operativo militar “Tierra Arrasada”, el 22 de agosto de 1982.

Es un camino aún escabroso y remoto, entre laderas inclinadas de manera desafiante de algunos cerros de la zona y el barro viscoso, por las lluvias previas que una vez dificultaron el paso de algunos sobrevivientes, víctimas e invitados a la ceremonia religiosa, rememora este crimen de Lesa Humanidad, que aún aguarda justicia.

“Ese 22 de agosto, a las siete de la mañana se oyó aquella gran bulla, yo estaba por San Jorge, al otro lado del riyón (Amatitán) -escondida- había mucha gente enterrada en el monte, afligidas y les tapaban la boca a los niños que lloraban para que no los oyeran, pero los soldados al encontrarlos les disparaban sin piedad, los aviones rondaban por todo esto, y la gente que cayó muerta a las orillas las quemaron, y por las lluvias en ese entonces, la creciente se las llevó; por eso no olvidemos esto que pasó aquí, con tanta gente inocente, porque mataron mujeres embarazadas, ancianos y niños, porque corremos el riesgo que lo vuelvan a repetir, por eso me alegra la presencia de los jóvenes para que se comprometan con la historia”, agregó Petrona.

La masacre de El Calabozo documentada por organizaciones como la Asociación Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec”, Cristosal y Amnistía Internacional, entre otros, dan cuenta que entre el 21 y 22 de agosto, en la operación “Tierra Arrasada” ejecutada por un combinado militar, entre ellos el batallón élite de contrainsurgencia Atlacatl.

Las acciones consistían en asesinatos masivos de población civil desarmada, así como la destrucción de sus pocos bienes materiales como cultivos, ranchos y eliminación de sus animales domésticos, que cobró la vida de un aproximado de 200 personas, aunque se cree que fueron más, entre mujeres, ancianos y niños.

Irene Gómez abogada de Cristosal que junto a la Asociación Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec”, se encuentra trabajando jurídicamente en el caso de la masacre El Calabozo, desde el 27 de julio de 1992 que inició este proceso judicial, tras la denuncia de Amado Carrillo, a los que se unieron 16 testigos más, que la jueza del caso abre las diligencias.

“El caso pasó cerrado por mucho tiempo por la Ley de Amnistía (1993), pero en el 2006 se vuelve a activar con el abogado David Morales. Se trabajó para desarchivar el proceso, pero fue hasta el año 2010 que presentan un amparo a la Sala de lo Constitucional, además de la derogación de la Ley de Amnistía (2016), por lo que se reabre el caso y en 2018 la fiscalía (FGR) comienza a participar más, se suman más testimonios y se realizó una exhumación de seis personas en Las Guayabillas, ahora esperamos el informe y se devolverán los restos óseos a los familiares”, manifestó Gómez, sobre el caso.

Los asesinados en esta masacre fueron tildados de guerrilleros por las fuerzas armadas de la época.

A la ceremonia de conmemoración, asistió el secretario general del partido FMLN Oscar Ortiz, quien reiteró un mensaje de solidaridad a todas las familias que fueron impactadas por el genocidio, que aún no han obtenido justicia.

Ortiz reconoció existe una oportunidad con la Ley de Reconciliación que está en discusión en la Asamblea Legislativa actualmente.

“Hay muchas cosas que falta por hacer en este país, y una es en este campo, el reconocer la verdad que tiene implicaciones con la reparación material y espiritual de las familias afectadas. Nosotros hemos orientado a nuestros diputados y diputadas, a no aprobar ninguna ley de reparación, sin el debido consentimiento de los familiares de las víctimas, es una deuda que el país tiene y en calidad de secretario general del FMLN, los acompañamos”, declaró.

“Hemos venido para llevar fuerza, convencimiento y compromiso y dejar la indiferencia”, señaló el sacerdote Rutilio Sánchez, en la homilía de la conmemoración de la masacre de El Calabozo, al considerar que esa historia no puede ser olvidada.

“No se puede traicionar la sangre de los mártires, eso no puede ser, debemos llevar deseos de luchar y organizarse, porque aquí no hay organización. Y nos agarran como agarraron aquellas mujeres, ancianos, niños indefensos, así estamos nosotros y esa no es voluntad de Dios. Recordemos, Cristo le habló a un pueblo y le habló como libertador”, señaló.

Asimismo, hizo un llamado de reflexión entre los asistentes: “Llevemos la fuerza y convencimiento, porque por muchos que murieron aquí (El Calabozo), ustedes tienen tierras, que la han vendido, que la contaminan, que han hecho mal uso de ella. Por honor a los que murieron aquí, llevemos el compromiso de seguir luchando, y si cada uno de nosotros de los que estamos aquí fuéramos como los apóstoles a divulgar, a luchar por el pueblo, la revolución se reconstruía y los muertos resucitarían”, invitó.