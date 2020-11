“No permitamos que se vuelva a instalar una dictadura en el país”: Nidia Díaz

@DiarioCoLatino

A un año y cinco meses de gestión de la presidencia de Nayib Bukele, su gobierno cada día da pasos encaminados a consolidar un Estado autoritario; de cara a los comicios de febrero de 2021, el Ejecutivo impulsa una gestión con claros fines electoreros, son algunas de las conclusiones a las que llega la diputada Nidia Díaz, jefa del grupo parlamentario del FMLN.

La parlamentaria, en un análisis amplio de coyuntura actual y a pocas semanas de concluir uno de los años más difíciles para los salvadoreños, considera que el Gobierno solo está pensando en los comicios municipales y legislativos del próximo año.

“Ha habido cosas políticas en todos estos años, que han garantizado que haya un equilibrio entre los que componen el Estado”, comentó, en referencia a que después de la Firma de los Acuerdos de Paz, en 1992, el país comenzó a construir una sociedad democrática, proceso que desde el uno de junio de 2019, ha sufrido un estancamiento con la administración Bukele.

“(Este gobierno) antes de llegar comienza a hacer amenazas de autoritarismo, quiere controles más que todos los órganos y hacer un régimen dictatorial”, advirtió la parlamentaria.

Añadió que hay preocupación porque el mandatario desatiende la Constitución de la República; “lo que dicen las leyes; inclusive, modifica reglamentos para adecuar el funcionamiento cotidiano, aunque violente la ley. Y también quiere usurpar poderes, aquí (a la Asamblea) vino el actual gobierno a usurpar el poder, y dio un golpe, para eso militarizó el salón azul, quiso obligar a los diputados a obedecerle (…) y votar ‘lo que yo digo’, que era autorizar el endeudamiento de $109 millones”, recordó.

La diputada Díaz reiteró que el país ha enfrentado muchas situaciones adversas en este año, la pandemia del COVID-19 suma mayores problemas, a esto se suma la falta de un trabajo entre órganos del Estado, ante la negativa del Gobierno central y su interés permanente en confrontar.

“Él (el presidente) quiere más poder, quiere llegar a controlar todo, como la Asamblea, y desde ahí incidir en cambios de otras instituciones (…) al tener dominio de la Asamblea, puede revertir todo y crear el Estado que él quiere. Eso es lo más peligroso. Lo que está en juego es la República, las instituciones del Estado, el equilibrio. Todo eso está en riesgo, no es simplemente un curul o que el Frente quiere tener un grupo de diputados, no, es tener una correlación para incidir que el rumbo no lo va perder el país”, valoró la congresista.

Recordó que veintiocho años después de firmada la paz, “lo que tenemos, con sus limitantes, costó sangre. Mucho esfuerzo, y que ahora una persona, un equipo venga a querer revertir y a tratar de imponerse como una dictadura, es la amenaza que tenemos. Por eso, las elecciones del 28 de febrero, son muy importantes”.

Visión electorera del Ejecutivo

A falta de un plan quinquenal, el Gobierno central mantiene un accionar electorero. La diputada Nidia Díaz no duda de que el accionar de las instituciones de Gobierno está en función de garantizar réditos electorales al presidente, potenciar a los actuales ministros y aspirantes a alcaldes o diputados allegados a él.

“Ellos quieren controlar la Asamblea Legislativa, los municipios. Hacen labores para entorpecer la labor de los diputados para usar los recursos del Estado, que ellos manejan para que sus candidatos vayan a entregar la ayuda. Los candidatos de ellos deben de dejar de usar los recursos del Estado para hacer proselitismo”, remarcó y dijo que la corrupción ha estado presente durante la emergencia por la pandemia el gobierno ha fomentado el nepotismo y el abuso del poder cada vez es más evidente.

Por otro lado, la situación económica que vive el país es dramática y se agudiza con acciones de funcionarios contra las alcaldías, por ejemplo citó: “A los alcaldes los están asfixiando (…) desde junio no les pagan el FODES. Electoreramente quieren hundir a los alcaldes, para crear un malestar local”, comentó.

La población debe más crítica

La crítica es saludable y deben corregir el mal accionar de los funcionarios públicos. Por ello, la diputada Díaz recomendó a la población “tener una actitud crítica ante las cosas, no solo recibir” y estar atentos a lo que está pasado. “Todo lo que nos está sucediendo son pasos autoritarios, no sé si la gente lo percibe, así directamente pero en la imposición que hace de las cosas, la falta de libertades (…) hay que tener una actitud crítica”, aseveró.

El llamado a la población es a estar atenta de lo que pasa, a participar activamente en los comicios del 28 de febrero. “Porque ahí no se juegan las candidaturas, se juegan proyectos de país. No permitan que se vuelva a instalar una dictadura en el país, ni un gobierno corrupto”, concluyó.