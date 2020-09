Mujeres de maquilas en situación laboral inestable

Gloria Silvia Orellana

Alas trabajadoras en la empresa de maquila Florenzi, que fueron despedidas en el marco de la Emergencia Nacional por la pandemia de COVID-19, les fueron violentados todos sus derechos laborales y humanos, situación muy común que viven miles de mujeres que laboran en la zona franca del país, explicó Keyla Cáceres, quien citó el caso de la Maquila Florenzi, a quienes han acompañado en sus demandas de pago de indemnizaciones.

“El despido masivo de estas mujeres trabajadoras, por la cuarentena, es lamentable, porque el ministro de Trabajo, Rolando Castro, es una persona incapaz de realizar su trabajo y solo está respondiendo a los sindicatos con un interés político”, manifestó.

Las protestas de las mujeres por las “irregulares” indemnizaciones del empleador de la fábrica Florenzi llegaron hasta la Asamblea Legislativa, el pasado 3 de septiembre, en donde presentaron una pieza de correspondencia para una investigación sobre la situación laboral que enfrentan.

“En el caso de las mujeres de la Florenzi, son 196 mujeres que fueron despedidas, solo 3 no tienen hijos, eso significa que 193 mujeres tienen una responsabilidad de niñas, niños, adolescentes o jóvenes. Y de estas 196 mujeres la mayoría tiene una enfermedad crónica terminal, lo que significa que además de perder su empleo, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social no quiere atenderlas porque el patrono no ha pagado la cuota desde diciembre 2019, y el sistema de salud pública no quiere brindarles atención porque ellas aparecen afiliadas al ISSS, esto es lamentable y violatorio al derecho a la salud”, reafirmó Cáceres.

Señaló que estas mujeres se han expuesto en defensa de los pasivos laborales para lograr un pago de las indemnizaciones que legalmente les corresponden, han aguantado lluvia, calor, insultos y amenazas que la misma Policía Nacional Civil les hizo la semana pasada, son también las que cuidan o están encargandas de las tareas del cuido en sus hogares.

“Las mujeres de la Florenzi han ido hasta al Ministerio de Economía, para que se les incluya dentro de los beneficios de los paquetes, o si en algún momento, volverán a dar los 300 dólares de nuevo. Reconocemos que terminó en un desorden, que más pareció lavado de dinero que un beneficio directo a las mujeres a las familias de este país y es preocupante, porque las edades de las encuestadas son jóvenes y eso implica que muchas madres jóvenes que están organizadas y que están exponiendo su fuerza de la denuncia permanente. No existe aún una ley que las proteja, eso es lamentable, porque aún se lucha por una ley que proteja a las personas defensoras de derechos humanos”, reafirmó.