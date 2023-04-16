Mueren al menos 40 personas en ataque en norte de Burkina Faso

UAGADUGÚ/Xinhua

Al menos 40 personas murieron y otras 33 resultaron heridas el sábado en un ataque contra un destacamento militar en el norte de Burkina Faso, dijo hoy domingo el Gobierno.

De acuerdo con un comunicado del secretario general de la región Norte, un destacamento militar apostado en las cercanías de la aldea de Aorema, ubicada cerca de la ciudad de Ouahigouya, fue atacado el sábado por hombres armados no identificados.

La cifra provisional es de 40 muertos, incluidos seis soldados y 34 auxiliares del ejército, indicó el comunicado, el cual agregó que también se registraron 33 heridos.

Una fuente de seguridad dijo a Xinhua por teléfono que «al menos 50 terroristas fueron neutralizados» durante el ataque.

Desde 2015, la inseguridad en el país de África Occidental ha costado muchas vidas y ha desplazado a miles de personas.