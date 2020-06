MOP necesita $155 millones para reconstruir infraestructura dañada por tormenta Amanda

@DiarioCoLatino

Romero Rodríguez, titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP) señaló que serán necesarios cerca de $155 millones para reconstruir la infraestructura dañada por las lluvias de la tormenta Amanda, que incluye cárcavas, carreteras, puentes, viviendas y escuelas. El ministro informó que algunos trabajos de la emergencia han sido ejecutados con recursos del Presupuesto General de la Nación, porque los diputados no le han aprobado préstamos para dichas obras.

Detalló que los diputados ratificaron un préstamo y donación de KFW de Alemania, pero en el mismo los parlamentarios incluyeron otros proyectos que no estaban contemplados en las cláusulas y por ese motivo no pueden usar el dinero, mientras tanto, han ejecutado obras en diferentes lugares, pero hay cárcavas donde no han iniciado porque el proyecto enviado por la Asamblea es diferente al presentado por el Gobierno. Asimismo, afirmó que tampoco le han otorgado dinero para la reconstrucción de hospitales y enfrentar la pandemia del COVID-19.

“Los diputados irresponsablemente incluyeron otros proyectos que no eran los que se habían acordado ya con el instituto alemán, pedimos que incorporen el financiamiento de proyectos urgentes para las familias y dependemos de que los diputados lo ratifiquen nuevamente. Nuestra idea es recuperar lo que se perdió y mejorarlo para evitar que suceda lo mismo a futuro”, explicó el ministro de Obras Públicas. Asimismo, externó que no todas las obras son ejecutadas con el Presupuesto General de la Nación, por ejemplo reorientaron los fondos del MOP asignados a derechos de vía, para ponerlo en función de la construcción y equipamiento de las etapas 1 y 2 del Hospital El Salvador. Aclaró que las pruebas para recolectar ADN o isopado -utilizadas para detectar el COVID-19- se compraron de forma legal, bajo un convenio con el Ministerio de Salud, bajo criterios técnicos requeridos por esa cartera de Estado, y con fondos del MOP.