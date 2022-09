Monseñor Romero siempre tuvo una visión más humana y justa: padre Fredy Sandoval

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

“Monseñor Romero nunca se cansó de repetir lo que la Iglesia proclama como un principio fundamental, los bienes de la creación Dios los creó para todos y todas”, dijo en su homilía el sacerdote Padre Fredy Sandoval, en la santa misa ofrecido a la Virgen de la Merced, que defiende la dignidad y los derechos de los encarcelados.

La Comunidad Monseñor Romero de la Cripta de Catedral acompañó la pastoral litúrgica, dedicada a la Virgen de la Merced, patrona de los Reos, ofrendando sus oraciones al detenido inocente por el que pidieron su pronta libertad.

El padre Sandoval citó las lecturas y el Evangelio, que señalan a Jesús, hablando de la injusticia creada entre el rico y el pobre, pudiendo compartir los bienes para la dignidad de todos. Así como, la pastoral de Monseñor Romero, que siempre señaló la “insensibilidad” de las personas que viven en riqueza, obviando valores como el amor y la justicia.

“Dios no creo ricos y pobres, creó hijos e hijas de Dios, nos creó hermanos. Y Jesucristo, dijo no se traten como un superior y un inferior; uno que tiene autoridad y otro que obedece. Porque esas formas de relación e interacción no son propias de los cristianos o del proyecto de Dios, porque nos quiere hermanos y amigos”, sostuvo el religioso.

Asimismo, señaló que era importante rescatar el valor de “compartir solidariamente”, que este es el espíritu que debe estar presente entre cristianos, que son la manifestación de “vínculos de fe y éticos”, y eso debe estar presente en todos y todas.

“Aquí estamos de diversos municipios y comunidades, pero aquí, en la iglesia todas y todos debemos sentirnos hermanos, o sea, no indiferentes, no insensibles con los demás. Ahora quien tiene más por su trabajo, su proyecto de vida y su dedicación está bien, pero Dios creo los bienes para todos y todas”, recordó.

Al hacer énfasis en la pastoral de San Oscar Romero, sobre su visión del hombre justo, que da pan al hambriento y libera al oprimido, así como compartir sus bienes al citar las santas escrituras y la vida de Jesús.

“El segundo principio que nos recuerda San Oscar Romero es el buen uso de los bienes, porque son medios, son recursos que están en el orden de la convivencia cotidiana de las personas; en el orden de la caridad para los creyentes; en el orden de la convivencia armónica de un pueblo en donde hay leyes, instituciones, y mecanismos de gestión para promover la convivencia pacífica, justa, solidaria, por lo tanto, deben ser utilizadas correctamente”, acotó.

“Por eso una ley, un Estado, una autoridad, un empresario, un rico, cuando no se da por aludido que tiene la posibilidad social de ayudar a sus hermanos que están en otra situación económica, se convierten en personas que atesoran injustamente y otros al tener más recursos recurren a explotar de otras maneras a los más pobres y eso no es cristiano”, puntualizó el padre Sandoval.