Mercado de San Miguel reduce horarios para evitar propagación del Coronavirus

Con el fin de evitar la propagación del COVID-19 en San Miguel, el alcalde Miguel Pereira dio a conocer las nuevas medidas sanitarias a implementar, entre las que esta reducir a tres puntos el acceso al mercado municipal, el cual, solo estarán abiertos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 12 del mediodía, se limitará un vendedor por puesto; además, todo usuario y comerciante utilizará mascarilla y pasará por un arco de desinfección.

Tampoco se permitirá el acceso a adultos mayores de 60 años, niños o personas que ingresen en grupos familiares al mercado, a los locatarios se les extenderá una nota autorizada por Protección Civil que ella será esa persona la única en vender en su puesto, debido a que hay casos donde hasta tres personas están en un solo puesto.

“Si el mercado no se ha cerrado completamente es porque la gente necesita comer y eso tenemos que entenderlo, pero algunos locatarios están llevando a toda su familia y eso no lo vamos a permitir, el comerciante que no lleve la nota de autorización, no ingresará al mercado. Se prohíben las carretillas porque generan congestionamiento y aglomeración, solo ingresarán en la madrugada a abastecer a los comerciantes, además crearemos dos mercados móviles, uno afuera del estadio Barraza y el otro en el parque de colonia Ciudad Pacífica”, informó Pereira. Asimismo, anunció el cierre de negocios que no están contemplados en el decreto aprobado por la Asamblea Legislativa, a los cuales se les colocará una cinta amarilla, esas acciones las ejecutará la Policía Nacional Civil (PNC), Fuerza Armada y Ministerio de Trabajo quienes son los únicos a ejercer acciones coercitivas. Los comercios autorizados son los de alimentos y productos de primera necesidad. Se activarán todas las comisiones de Protección Civil a nivel local, se les dará radios y los líderes notificarán cualquier riesgo a la salud en su comunidad; también la comuna colocará baños sanitarios en los cuatro puntos de ingreso a la ciudad para elementos de seguridad.

Agregó que para tener control del 100 % de quienes ingresan al municipio, todo vehículo será desinfectado y las personas que viajan en bus deberán pasar por el arco de desinfección, se instalarán perímetros sanitarios en los cuatro accesos a la ciudad, con canopis y clínicas móviles para activación de protocolos y toma de temperatura, “no significa que al tener temperatura alta automáticamente tiene COVID-19, pero lo importante es hacerlo para darle tratamiento y descartarlo como posible contagio”, recalcó.

En total son nueve medidas a ejecutar, las cuales se suman a las implementadas desde hace cinco semanas, todas avaladas por la comisión municipal de Protección Civil. El alcalde migueleño dijo que el municipio reporta cuatro casos de COVID-19 y por eso las medidas deben intensificarse, las tareas de desinfección con tractor y drones han dado excelentes resultados, hay conversaciones con un empresario para desinfectar con una avioneta.