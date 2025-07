Megaoperación policial contra jubilados frente al Congreso argentino

Compartir

Buenos Aires/Prensa Latina

Fuerzas combinadas de la Policía Federal, de la Ciudad de Buenos Aires y la Prefectura Aeroportuaria desplegaron una megaoperación contra un grupo de jubilados quienes bajo la lluvia marcharon al Congreso por mayores haberes.

Como cada miércoles desde inicio del año jubilados y personas que los acompañan en sus justas demandas trataron de hacer la ronda frente al Congreso, pero los efectivos los reprimieron con gas lacrimógeno y empujones para impedir que se acercaran.

Incluso, gasearon a un hombre con discapacidad que estaba con muletas, mostraron imágenes de los canales C5N y Crónica.

Las personas en tercera edad reclaman un aumento de las pensiones, disminuidas por la política de ajuste del gobierno de Javier Milei, la prórroga del plan previsional y se vuelvan a distribuir los medicamentos gratis a los mayores enfermos que cubría el Programa de Asistencia Médica Integral.

Si bien el Ministerio de Seguridad desplegó oficiales de todas las fuerzas federales y camiones hidrantes, los manifestantes lograron dar la vuelta al edificio parlamentario, lo que dio paso a la represión, informó MinutoUno.

«El operativo es tremendo. Acabo de ver armas que no son solo de gases. La verdad es que es de terror. No hacemos nada. Estamos marchando por la vereda no más. Hay muchos más de ellos que nosotros», manifestó una jubilada, en diálogo con C5N.

Otra manifestaste, que se identificó como Ana, expresó: «El operativo es exagerado. Mucha plata que la podrían repartir en otro lado. Genera indignación, pena. Es un retroceso».

«Siempre nos persiguen, nos arrinconan. Son órdenes que reciben. No estamos contra ellos sino contra el gobierno que nos ataca, nos reprime y nos violenta», exclamó Alcira, una maestra jubilada, citada por C5N.

Y Liliana, otra jubilada, dijo: «El ajuste pasa solo con represión. Estamos esperando el veto de Milei y ver qué pasa con los diputados y senadores, si se venden por dos monedas o refrendan las leyes que ya sacaron».

Crónica reportó que la convocatoria fue baja a causa de la inclemencia del tiempo y porque también grupos de jubilados anunciaron que mañana, jueves, se sumarán a la marcha desde al Congreso a Plaza de Mayo en defensa del hospital Dr. Garrahan cuyos trabajadores llevan tres meses reclamando un aumento salarial y por el financiamiento que necesita la salud pública.

Pese a el número de manifestantes no era el de otros miércoles, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ordenó igualmente un desproporcionado operativo sin sentido. Además de los millones de pesos invertidos en eso, el caos de tránsito fue total en el centro porteño.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...