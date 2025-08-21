MDCT presenta tercera demanda de inconstitucional contra reformas a Carta Magna

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) interpuso una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia contra las reformas a la Constitución, aprobadas el 31 de julio de este año por la Asamblea Legislativa, que avalan la reelección presidencial indefinida.

Con esta demanda de inconstitucionalidad ya son tres las que tiene la Sala en sus archivos. Las primeras dos fueron presentadas por la diputada Claudia Ortiz hace dos semanas, y este miércoles por el Movimiento Izquierda Salvadoreña (MIS).

Guillermo García, abogado y miembro del MDCT, recordó que el 31 de julio, vía dispensa de trámite, Nuevas Ideas reformaron los artículos 75: que ordenaba la pérdida de ciudadanía para quienes promuevan la reelección. El artículo 152: que prohíbe la reelección presidencial. El artículo 154: que regula que el periodo presidencial dura cinco años. El artículo 80: que regula la segunda vuelta para candidatos presidenciales que no superan la mitad de los votos.

“Estas reformas constitucionales presentan múltiples vicios de forma, porque incumple el artículo 1 de la seguridad jurídica; artículo 85, ausencia de la justificación de la dispensa de trámites, la falta de consulta pública en el proceso legislativo, en particular en el caso de leyes que afectan derechos fundamentales o tienen profundos impactos sociales”, dijo García.

A juicio del movimiento, “constituye un defecto de procedimiento constitucional, la ausencia de consultas con las partes interesadas afectadas, incluidas las organizaciones de la sociedad civil”. “Agrava aún más la inconstitucionalidad procesal de ausencia de debate parlamentario. Los artículos 88 y 248 de la Constitución que consagran la alternabilidad presidencial como principio intocable e indispensable, cuyo contenido esencial no puede verse alterado por reforma ni reinterpretación de la Asamblea Legislativa u otro órgano”, añadió García.

El Movimiento señaló que la reforma de los artículos 80, 152 y 154 de la Constitución “constituye un ataque directo a parámetros pétreos y convencionales, por lo que adolece de nulidad absoluta”.

En la demanda de inconstitucionalidad, el MDCT solicitó a la Sala de lo Constitucional decrete como medida cautelar, suspender la entrada en vigor del Acuerdo de Reforma Constitucional N°3 y su decreto de ratificación. También exigen a la Sala suspender cualquier acto tendiente a ejecutar dicha reforma.

El Movimiento hizo un llamado a las organizaciones sociales, políticas y populares a denunciar y demandar el restablecimiento del sistema democrático de derechos, a mantener la lucha por la defensa de los territorios, de los derechos humanos y de la vida.

