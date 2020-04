Mascarillas o no mascarillas

LO QUE NO PUEDE IGNORAR ACERCA DEL CORONAVIRUS

MASCARILLAS O NO MASCARILLAS

Yomar Vallejo

Médico

Sabemos que el Covid 19 se transmite por medio de las gotas de saliva y moco que expulsa la persona infectada al hablar, toser, estornudar o simplemente al respirar. Luego las gotas más grandes caen en 1 minuto, o poco más dependiendo del tamaño, al suelo y otras superficies.

Está comprobado también por varios grupos científicos de Asia, Europa y América que el virus p ermanece suspendido en el aire por hasta 5 horas en gotas mucho más pequeñas. Entonces podemos infectarnos estando presente o no la persona transmisora del virus.

Otra información importante provista por expertos en EUA, es que hasta 20% (uno de cada cinco) de los infectados por coronavirus no tienen síntomas pero expulsan el virus e infectan sin darse cuenta a gran cantidad de personas.

Los países que han logrado contener efectivamente la transmisión (China, Corea del Sur o Singapur) han utilizado la mascarilla obligatoria para toda persona que sale de su casa, protegiendo a los que están sanos y salen. O bloqueando que los infectados sin síntomas transmitan la enfermedad.

En cambio en Europa y EUA donde siguen dándose instrucciones ambivalentes sobre el uso de mascarillas y la transmisión no se ha podido reducir tan eficazmente.

En conclusión: DEBE USARSE MASCARILLA TODO EL TIEMPO AL SALIR DE CASA, si consigue una mascarilla quirúrgica o una N95 obtiene más del 90% de filtración de partículas y detiene definitivamente las gotas más grandes de secreciones hacia y desde la persona.

Las mascarillas caseras pueden ser casi tan efectivas como las comerciales, pero depende del material que se use para fabricarlas y de que cubran adecuadamente toda la cara por debajo de los ojos. Según un estudio de la Universidad inglesa Cambridge entre los mejores materiales para filtrar están: las bolsas para aspiradora, las toallas para cocina (microfibra), la tela de jersey de uniformes deportivos, la tela que cubre las almohadas y las camisetas 100% algodón.

Pero combinando la eficacia de la tela con la comodidad para respirar las mejores alternativas son las fundas de almohada y el algodón al 100%, porque el éxito de la mascarilla depende de usarla todo el tiempo que se está fuera de casa.

Si no tiene mascarilla recuerde que cualquier sustituto es mejor que salir a cara descubierta para su protección y la de sus conciudadanos; pero su beneficio depende de no quitársela nunca mientras esté fuera, de lavarse o limpiarse las manos antes de ponérsela y después de retirarla, y de no estar tocándose la cara por debajo de la mascarilla.

Procure protegerse con anteojos también si va a lugares cerrados y concurridos como los mercados, supermercados o el transporte público. Los mejores de nuevo serían los que cubren los lados como los de natación o los que se ocupan para trabajar con metal o madera, pero un par de anteojos grandes reducirán su riesgo en todo caso.

IGUAL NO OLVIDE EL LAVADO O DESINFECCIÓN DE MANOS, porque la mayor parte de veces nosotros mismos nos introducimos el virus al tocarnos la cara.

La iniciativa de protegerse y proteger a los demás del contagio es un acto solidario de responsabilidad social. Si puede hacerlo QUEDESE EN CASA.