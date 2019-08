Más de 78 mil salvadoreños optan por turismo externo

Rosmeri Alfaro

@RosmeriAlfaro

Fueron 78, 171 las salidas de salvadoreños reportadas por la Dirección General de Migración y Extranjería en el periodo vacacional del 3 al 6 de agosto, mientras que el ingreso de turistas al país ascendió a 45,693.

El titular de Migración, Ricardo Cucalón comunicó de las 78, 171 salidas, 37,011 fueron por la frontera Las Chinamas teniendo como principal destino, Guatemala. Esto pese a la campaña lanzada por el Ministerio de Turismo, Aquí Me Quedo, que buscaba “promover el turismo interno”.

Pese a los retrasos reportados por los salvadoreños el 3 de agosto en las fronteras del país, Cucalón aseguró que la entidad trabaja para agilizar el tiempo en las fronteras.

“El sábado, por primera vez salieron cerca de 11,500 personas por la frontera Las Chinamas, donde más salvadoreños salen porque se tiene cerca la capital de Guatemala”, expuso.

Cucalón comunicó que la entidad trabaja bajo las instrucciones del Ministerio de Justicia y Seguridad para agilizar el paso en las fronteras, esto ante el aumento del tráfico de personas y la migración ilegal.

“Desde hace rato ya, y estoy hablando de diez años o un poquito más, hay un proyecto sobre el pasaporte electrónico, si me pregunta a mí, no sé por qué no se ha implementado, porque ha habido fondos que hemos encontrado y que debieron haber sido destinados para eso”, expuso el funcionario.

En cuanto al trabajo desde su toma de protesta, el director señaló que encontró 25 ventanillas en el aeropuerto, de las que solo había habilitadas unas seis o siete; “ahora las habilitamos todas”, informó.

En cuanto al tema migratorio, manifestó que a partir del 1 de junio, El Salvador es el país con menos personas por retornar y pidiendo asilo en Estados Unidos.