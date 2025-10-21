Manuel Flores dice estar listo ante una posible demanda del grupo de “intelectuales” pro gobierno

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel Flores, respondió a la posible demanda que interpondría el Círculo de Reflexión Política en su contra por presunta difamación en una entrevista televisiva.

A través de un boletín el “Círculo de Reflexión Política Siglo XXI”, un grupo de “intelectuales” como se autodenominan, informaron que ya no presentarán una solicitud al Tribunal Supremo Electoral (TSE) pidiendo la cancelación de los partidos Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

“ARENA y FMLN atraviesan un proceso de deslegitimación institucional frente a la población, se han convertido en cuasi organizatio criminalis, con exfuncionarios y dirigentes procesados ​​y condenados en procesos judiciales, a quienes no se atreven a expulsar de sus filas, erosionado su capital político y su vínculo con la ciudadanía, generando una percepción social de distanciamiento, falta de renovación interna y pérdida de autoridad partidaria”, comentó el Círculo este lunes, previo a la conferencia de prensa de Manuel Flores.

El Círculo “ha tomado la determinación de no demandar ante el TSE la cancelación de los partidos políticos de ARENA y el FMLN por violar la ley de partidos políticos al cometer fraude en las elecciones presidenciales de 2014, acción que fue condenada por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador con penas de 18 a 28 años de prisión a los políticos, que en nombre de ARENA y del FMLN negociaron los votos con la Mara Salvatrucha 13 y la Mara Barrio 18, a favor de los prófugos Salvador Sánchez Cerén y Norman Quijano”.

Según comentó el círculo, no exigirán la cancelación de los partidos políticos, “porque no le quitaremos la oportunidad a la ciudadanía que ella misma los elimine como partidos políticos, al no votar por ARENA ni el FMLN en las próximas elecciones del 2027”.

En cambio, demandará a Manuel Flores, secretario general del FMLN, por $250 mil por supuestamente afirmar que este grupo era financiado por instituciones del Estado, “lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros”. El dinero que pedirán al dirigente político sería donado al Hospital Nacional Psiquiátrico «Dr. José Molina Martínez».

Manuel Flores, en su conferencia de prensa de este lunes, sostuvo que el país está lleno de demandas. “Ellos creen que pueden opinar lo que quieran, no sé a quién representan y se los vuelvo a decir, no sé si tienen personería jurídica, de dónde son sus fondos, eso es lo que les dije”, comentó Flores.

El dirigente político recordó su participación en la entrevista de “Diálogo con Ernesto López” del 15 de octubre, en el espacio de 7:00 a 7:30 am, donde dijo que las declaraciones no las hizo a juicio personal, sino que afirmó que “se lee” en las mismas redes sociales que son financiados por el Estado.

De hecho, Manuel Flores afirmó en la entrevista que “se lee” (en las redes) que los miembros del Círculo de Reflexión Política son pagados por instituciones del Estado. “A nadie le importa la opinión de este grupo, no sé a quién representan, no sé si tienen personería jurídica, lo que sí leemos es que son pagados por instituciones del Estado”, dijo Manuel Flores ese 15 de octubre.

“Les voy a recordar en la entrevista que tuve en ese medio de comunicación, de 7 a 7:30. yo dije, ´ahí se lee´ y después comencé a hablar de lo demás, no lo dije yo, no los he acusado de manera personal”.

Flores sostuvo que incluso ya habló con abogados que se han propuesto para defenderlo. “Me está hablando una cantidad de abogados diciéndome, estamos listos para defenderte porque no ha dicho nada, no ha difamado, solamente ha expresado lo que la gente escribe en redes”.

Flores reiteró que “a nadie le importan” las opiniones que hacen los miembros del Círculo de Reflexión Política. “Por eso lo que quieren es dar a conocerse, no sé qué pretenden, dicen que son un grupo intelectual, pero no; defender a un régimen es estar en favor de todo lo que está ocurriendo en contra del pueblo”, expuso Flores en declaraciones a la prensa.

El dirigente político sostuvo que una demanda en su contra por esas supuestas declaraciones “no procede de ninguna manera, porque yo no dije nombre ni apellido, el león juzga por su condición. Y solo mencioné un nombre (Juan Contreras) y que es verdad, ahí trabaja en la Asamblea (Legislativa) como asesor, ahí están todos los datos, pídanlos, es el único que mencioné, ahí está, no he dicho mentiras”, recordó Flores.

“No creo que un juez justo siquiera se atreva a recibir la demanda, en este país hay jueces justos todavía, con ética, pero sí procede la demanda vamos a enfrentarlo, con nuestros abogados, con la verdad de nuestro lado”, enfatizó Manuel “El Chino” Flores.

El dirigente político advirtió que, si presentan la demanda, “sepan hacerlo, porque el contraataque va a ser un huracán, yo me he reservado tantas cosas, imagínense, me dijo tonto, retonto y un montón de insultos; yo nunca los he insultado, pero es su manera. Se sienten protegidos para creerse los dueños del país y opinar lo que quieran”.

El Círculo de reflexión política no toca los temas que afectan la imagen del Gobierno, como las múltiples violaciones a derechos humanos que ha cometido el Gobierno en contra de personas que no tienen vínculos con pandillas, la pobreza de la población, la falta de empleo, el alto costo de la canasta básica entre otros temas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...