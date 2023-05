Maestros piden una pensión digna

Samuel Amaya

“Los derechos de los maestros están vulnerados desde hace montón de años, cuando estaba ARENA y el FMLN, ahora seguimos saliendo a las calles a pedir y luchar por una pensión digna. Cuando Bukele estaba en campaña, dijo que iba a darle al maestro un buen salario y una pensión digna porque lo merecían; pero la realidad es otra”, denunció la docente Carolina Maravilla, mientras participaba de la “marcha negra” organizada por el magisterio nacional para exigir al gobierno pensiones dignas.

Maravilla planteó que toda la sociedad ha pasado por las manos de un maestro y no es justo que luego de trabajar 28 años, se le brinde una pensión de 400 dólares, tomando en cuenta el alto costo de la vida.

“Tengo 28 años de trabajar y estoy por retirarme porque uno ya no aguanta, por ejemplo, ahorita estoy por turno porque ya no aguanto la doble, aunque tenga deudas, tengo una casa hipotecada y como tengo deudas me va a tocar entregarla, porque si me pensiono, con esa pensión no voy a poder sobrevivir. Yo le hago un llamado al presidente Nayib Bukele que tome conciencia y que, así como dijo que iba ayudar al gremio magisterial, pues deberas que lo haga”, pidió la docente.

Francisco Zelada, representante de SIMEDUCO, explicó que como organizaciones de maestros participaron en la marcha, ya que no se ha cumplido con el artículo 33 de la Ley de la Carrera Docente, el cual establece que los salarios de los educadores deben revisarse en un periodo no mayor a 3 años; esos 3 años finalizaron el 31 de diciembre de 2022.

“De manera que, para el primero de enero de 2023, los educadores debieron tener un salario diferente; sin embargo, el señor ministro de Educación y el de Hacienda no han respondido a una petición de incremento salarial que los educadores hemos hecho”, comentó Zelada.

El gremio docente pide que se cumpla con la Ley de la Carrera Docente, “sobre todo, porque el costo de la vida se ha disparado en los últimos meses, el costo de vivienda, los costos de los servicios. En ese sentido, esperamos que el señor presidente de la República, nos tome la palabra y ordene se cumpla con la Ley”, añadió Zelada.

Los educadores piden un incremento del 20% a todos los rubros del salario, “es una propuesta para negociar, esperamos que nos respondan”.

Patricio Pineda, de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, recordó al presidente de la República, Nayib Bukele, que existe una propuesta entregada el pasado 27 de enero donde baja el déficit previsional que ahora tiene el sistema de pensiones en más del 28%, subir las pensiones y se les darán estabilidad fiscal y financiera a las arcas del Estado.

Pineda reiteró lo ya pactado incluso por Nayib Bukele en el Ministerio de Educación en cuanto a las mejoras salariales del magisterio, “cosa que hasta este día no se ha cumplido”, recordó Pineda.

La marcha partió desde la Plaza Divino Salvador del Mundo por toda la Alameda Manuel Enrique Araujo hacia Casa Presidencial. Por el parque de las pelotas una barricada esperó a los marchantes para impedir el paso; sin embargo, una comitiva pudo avanzar y entregar la correspondencia.

¿Por qué marcha negra?

Se le llama así porque se inspira en el hito histórico de las famosas marchas blancas y es negro porque el sistema de pensiones “está de luto, prácticamente ha fallecido por las malas decisiones”, sin embargo, se tiene que ver como se revierte.