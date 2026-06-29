Madres piden liberación de sus hijos detenidos injustamente bajo el régimen de excepción

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Un grupo de madres se concentraron este domingo en las afueras de Catedral Metropolitana de San Salvador para pedir la liberación de sus seres queridos detenidos injustamente bajo el régimen de excepción.

“Somos madres luchando por la libertad de cada uno de nuestros hijos, por nuestros esposos, por nuestros primos, tíos, abuelos, por todos nuestros familiares. Aquí estamos todas las madres que pertenecemos a Madres por la Libertad, pidiéndole al gobierno la liberación”, comentó Liliana de Reyes, una de las madres que tiene a su esposo y a su hijo, detenidos sin que pertenecieran a grupos pandilleriles.

Es de recordar que a finales de marzo de 2022; la Asamblea Legislativa a petición del Gobierno aprobó un régimen de excepción que ha violentado los derechos humanos de miles de personas que nada tienen que ver con pandillas. Se han detenido a personas que no tienen vinculación con pandillas.

Como familiares de detenidos injustamente, piden que no se realicen los juicios masivos y que cada caso, se trate de forma individual para garantizar el derecho a defenderse.

“Ya están siendo agrupados, y es una preocupación para cada uno de nosotros, no sabemos qué va a pasar con nuestros familiares inocentes, que están recluidos en los centros penitenciarios. Porque, aunque no sean parte de una pandilla, están siendo agrupados según el lugar de donde viven”, comentó la madre en referencia a que a todos los detenidos del régimen los agrupan por según la pandilla y clica que operaba en los territorios.

“No tienen porqué pagar por un delito que ellos no han cometido. Es injusto que alguien sea condenado de 25, 45, 50 años de prisión por un delito que nunca ha cometido”, prosiguió.

La madre enfatizó que “así como hemos sido víctimas de las pandillas, ahora estamos siendo víctimas del gobierno también”.

También, exigieron las visitas familiares. “Aunque haya régimen de excepción, la ley no quita que nosotros, como familiares, podamos ver a cada uno de ellos. Exigimos al gobierno la visita familiar, porque es un derecho que está siendo violentado, tanto para los que están recluidos, como para nosotros, como familiares”, agregó Reyes.

La madre señaló que los hijos se preguntan “¿Dónde está papá? y que ¿Cuándo va a llegar?”, “no sabemos qué respuesta darle, porque simple y sencillamente el gobierno no dice nada”.

Una de las familiares es Gloria Antonio Reyes Ventura, quien relata que su hijo, Marvin Rolando Santos Reyes, fue detenido el 5 de abril de 2022, apenas días de aprobar el régimen de excepción. Al joven de 21 años, lo detuvieron cuando de su trabajo, se trasladaba a su vivienda para desayunar.

Desde esa fecha, no ha sabido nada de su hijo, lo que le han dicho, es que se encuentra en el penal de Izalco; pero no le consta, ya que no lo ha visto. Mes con mes, la madre llega a dejarle el paquete sin tener el conocimiento si realmente lo recibe.

“Yo le pido al gobierno y a Nayib Bukele que me lo entregue, porque él (Bukele) lo mandó a capturar. A mí me dijeron cuando se lo llevaron, que la investigación iba a ser por 15 días no más, pero esos 15 días ya se hicieron más de 4 años.

Las madres alzaron su voz para pedir al Gobierno que se elimine el régimen de excepción; así también, hicieron un llamado a la Dirección General de Centros Penales que cumplan las órdenes de libertad que tienen algunos detenidos bajo el régimen.

“Hay muchos hogares que se han destruido por el régimen de excepción. Nosotros no queremos seguir siendo parte de eso. Queremos que el gobierno haga bien su trabajo. Queremos que el gobierno, haga conciencia”, agregó Liliana de Reyes.

Como madres de familia han sentido lo peor de la vida en estos 4 años que no saben del paradero sus familiares detenidos; “Gracias a la ayuda de algunas organizaciones nos han dado psicológicamente, y por eso podemos hablar de esta manera; porque si nosotros somos débiles, vamos a seguir siendo débiles toda la vida. Pero si nosotros buscamos la fuerza por el amor de nuestros familiares, vamos a salir adelante”, comentó la madre en las afueras de Catedral.

Las madres afirmaron que salen a expresarse públicamente porque están seguras que sus familiares no pertenecen a ninguna pandilla. El Gobierno incluso, ha reconocido de detenciones de personas que nada tiene que ver con pandillas.

Mientras el oficialismo aprueba el régimen de excepción mes con mes; argumenta que se mantendrá “hasta que el último pandillero esté tras las rejas”; sin embargo, la medida se ha utilizado para amedrentar a los salvadoreños disidentes del Gobierno.

En la manifestación pacífica en la vía pública realizaron un evangelio, y entonaron canciones para solidarizarse con sus familiares detenidos. Además, realizaron un pequeño recorrido para entrar a la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador para dejar una ofrenda a Monseñor Romero.

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