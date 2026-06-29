Comunidad LGBTIQ+ exige igualdad, inclusión y respeto en El Salvador

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La comunidad LGBTQ+ recorrió las principales calles de San Salvador para exigir el respeto a la igualdad de género y sus derechos. La marcha del Orgullo también tuvo peticiones sociales como condiciones económicas justas y políticas públicas enfocadas en defender a este grupo poblacional.

La marcha del Orgullo 2026 salió desde el Redondel Masferrer en la Colonia Escalón hasta culminar en la 25 avenida sur; en la intersección del Parque Cuscatlán y el Hospital Rosales. Durante todo el recorrido se realizaron expresiones artísticas, hubo música, bailes, consignas, carteles y más para pedir el respeto de sus derechos y la reivindicación de estos.

A la vez, el colectivo pidió una Ley de Identidad, la cual, la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista engavetó y se negó a estudiarla. Pidieron, a la vez, una sociedad más inclusiva y que, sobre todo, no haya discriminación hacia la comunidad LGBTIQ.

“Cuando hablamos de orgullo, hablamos de memoria, de las que estuvieron antes, de las que resistieron antes, de las que caminaron cuando caminar podía costarlo todo: el trabajo, la familia, la libertad o la vida y sin embargo sus rostros pocas veces aparecen”, comentó Karla Guevara, integrante de la comunidad LGBTIQ+.

El Día Internacional del Orgullo se conmemora cada 28 de junio desde 1970; tras los disturbios ocurridos un año antes; la comunidad gay bar Stonewall en Nueva York, Estados Unidos se enfrentó a la Policía en respuesta una redada y abusos. En El Salvador, la marcha se realiza desde 1997; esta fue organizada por la Asociación Salvadoreña de Derechos Humanos “Entre Amigos”.

“Hablamos de volver al pasado para entender lo que está pasando en el presente, porque si en 2026 sigue siendo un acto revolucionario nombrarnos: lesbianas, homosexuales, bisexuales, travestis, queer, intersex, pansexuales, no binarias, asexuales o simplemente personas que existen fuera de la heterosexualidad obligatoria, entonces esta lucha sigue siendo necesaria”, añadió Guevara durante la actividad.

Otra de las participantes de la marcha que alzó la voz; señaló que desde el Estado se ha intentado desvanecer sus voces para evitar que se incluya a este sector en las políticas públicas de El Salvador. “Se ha buscado amedrentarnos, devolvernos a una sombra a la cual no pensamos volver. Cada junio venimos con más cansancio, con más hambre, con más deudas, pero no vamos a retroceder, por eso no paramos la marcha, porque estamos aquí tomándonos las calles, no solo es una conquista que nos ha tomado décadas de sangre y hambre, sino también es un deber con nosotras, con las ancestras, con el país al que no vamos a renunciar”.

La participante puntualizó que “mientras el Estado no cumpla, mientras nos siga tratando como ´cosas´ y no como personas, es nuestro deber salir y decir que estamos vivas, que tenemos hambre, que necesitamos un trabajo, salud, educación y documentos que respeten nuestras identidades”.

En la marcha se vio incluso a familias enteras participando en la expresión pública, ya que acompañar a sus familiares pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ es también una forma de decirles que los aman y que respetan plenamente su vida.

Durante el recorrido se presenció banderas, pancartas, bailes, carrozas, vestidos con lentejuelas que deslumbraban; disfraces y vestimenta para la ocasión. La marcha del Orgullo, según destacaron los mismos participantes, es una oportunidad de visibilizar sus luchas y demandas de la comunidad con el Estado y con la sociedad salvadoreña.

Las letras: LGBTIQ+ es el acrónimo de: lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, transexuales, travestís, intersexuales, queer, y otras personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género.

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