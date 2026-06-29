Comunidad en Apopa suple abandono de la comuna: organizan colecta para reparar su calle principal

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

En la más reciente encuesta de la UCA, los salvadoreños reprueban a las alcaldías del país; la falta de proyectos le ha pasado factura; en muchas comunidades, como Las Delicias, en Apopa, se han organizado para reparar sus calles.

Telenoticias Megavisión informó que en el Cantón las Delicias, en Apopa, familias se organizaron para reparar el acceso principal, que ahora ha mejorado la movilidad en la zona. Fueron en total 500 metros de calle que los habitantes repararon por su cuenta; para financiarlo realizaron diversas actividades en la misma comunidad.

“Recogimos fondos para empezar a reunir y poder comprar el material. Y aquí toda la gente colaboró”, dijo una de las habitantes al medio televisivo. De hecho, relató que en muchas ocasiones tardaban en llegar a sus destinos porque el camión que los transporta no lograba pasar por los hoyos.

Para reparar la calle, se tardaron aproximadamente 1 año, en ese lapso, realizaron actividades para recoger los fondos. “Desarrollamos campañas de cultos, hacíamos ventas. De lo que recogíamos ahí es lo que reunimos para los proyectos de la calle”.

La comunidades se ven obligadas a realizar por ellos mismos los trabajos que corresponden a las municipalidades porque el gobierno les quitó los fondos para entregárselos a una entidad centralizada conocida como la DOM.

La DOM solo hace trabajos de reparaciones viales, donde el gobierno central le indica para explotarlo en la propaganda y para el turismo, se lamenta los ciudadanos en redes sociales.

En el caso de Apopa, la calle tiene 10 centímetros de espesor y 500 metros de largo, según informó una de las participantes en este proyecto comunitario. “Estamos como comunidad muy feliz. Se trabajó desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la madrugada. ¿Quiénes fueron los que trabajaron acá? Trabajamos los mismos habitantes de la comunidad”, enfatizó la habitante.

Este tipo de trabajos comunitarios no son aislados; muchas comunidades se organizan para resolver sus problemas, ya que las alcaldías o la misma Dirección de Obras Municipales (DOM) margina a los cantones y sus peticiones.

Esa desconexión de la alcaldía con sus comunidades se ha percibido en las encuestas. El Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas (UCA), reveló a mediados de la semana anterior que las alcaldías obtienen una nota global de 5.10 por parte de los salvadoreños, lo que deja claro el descontento de la población.

De hecho, las alcaldías peor evaluadas son: San Salvador Sur con 3.54; Sonsonate Este con 4.25 y Ahuachapán Centro con 4.31. Las dos primeras comunas son representadas por Nuevas Ideas, la tercera por el PCN.

Según la encuesta, la principal demanda ciudadana hacia las alcaldías es reparar las calles, señalada por el 38.1% de los consultados como el problema más urgente en sus localidades.

En segundo lugar, el 14.4% pide mejorar el acceso al agua potable, seguido por el 11.6% que considera prioritario optimizar el servicio de recolección de basura. Un 10% de los encuestados destacó la necesidad de que las autoridades se acerquen, escuchen y atiendan a las comunidades, mientras que el 4.8% mencionó el alumbrado público y otras necesidades básicas.

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