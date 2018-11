LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE PERSONAS DEBEN ESCRIBIRSE CON ORTOGRAFÍA

345

Josefina Pineda de Márquez

Maestra normalista

A veces se ha creído que los nombres de personas no obedecen a la ortografía, es un error. Hay algunos apellidos que de acuerdo a su origen geográfico cambian algunas letras. Márquez con “Z” al final es del español pero Márques con “S” pues he leído que es portugués. No estoy segura pero de todas maneras es necesario que sepamos la ortografía de los nombres propios.

1. Hernán Cortez, el conquistador español no sabemos que haya sido cortés con su mujer, doña Marina.

2. Silvia Henríquez es una investigadora social costarricense.

3. A Vasco Núñez de Balboa, el descubridor del Océano Pacífico, se le erigió en Panamá un magnífico monumento.

4. Los Hernández han comprado una finca en Aguilares.

5. Úrsula es el nombre del personaje que más admiro de la novela Cien Años de Soledad.

Para muchos esto de la ortografía en los nombres y apellidos de personas con seguridad no es un problema, pero los chicos y no tan chicos que escriben en los medios modernos y que ponen unos barbarismos, que así se llama a los errores de ortografía, les daré una listita de los nombres y apellidos de personas.

Angélica, Águeda, Alberto, Ángela, Aída, Abraham, Arauz, Adela, Adelaida, Avilés

Berta, Benito, Benítez, Barahona, Brunilda,

Carías, Concepción, Cierra (Sierra para algunas familias), Carranza, Castellanos, Córdoba,

Dorotea, Dora, Domitila, Diana, Demóstenes, Darío, Diómedes,

Ernesto, Ernestina, Emperatriz, Enma, Elena,

Fidelina, Francisca, Feliciano, Fidel, Fidalberto, Fabio, Filadelfo, Fabiola.

González, Gutiérrez, Galdámez, Gómez, Guillermo, Gilberto, García.

Hernández, Henríquez, Herrera, Hilario, Hipólito, Hilda, Heliodoro, Héctor, Herrera

Imelda, Inestroza, Inés. Idalia, Imber.

Juana, Julia, Juliana, Justina, Justo, Joaquín. Jiménez, Juárez, Jerez.

Lilian, Liliana, Luis, Linares.

Menéndez, Meléndez, Mármol, Murillo, Martínez,

Valdivieso, Valencia, Villavicencio, Solís.

Torres, Ordóñez.

Una lista como la anterior tal vez parece un desperdicio de espacio en este entendernos con la ortografía, pero los errores los siguen cometiendo nuestros jóvenes y aunque les caiga mal que se les diga, a algunos mayores (o viejos) nos cae muy mal y nos sentimos con el deber de “echarles una manita”.

A una preciosa bisnieta sus padres le pusieron por nombre JIMENA. Me encanta el nombre, les dije y pregunté. ¿Cómo van a escribir el nombre de la niña, con equis X o con jota J? Ah, me contestaron con jota J.

A mí me hubiera gustado que usaran la equis X porque vivo enamorada del castellano antiguo.

Hasta pronto.