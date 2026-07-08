Los dolientes en Karbala, Irak, participan en el funeral multitudinario del líder mártir

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TEHERÁN/Tasnim

La ciudad santa iraquí de Karbala se ha sumido en el luto tras la llegada del cuerpo del mártir Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, mientras miles de dolientes y grupos de servicio participaban en la ceremonia de despedida.

Según el corresponsal de Tasnim en Karbala, la plaza al-Tarbiyah de la ciudad, uno de los puntos principales y clave a lo largo de la ruta del funeral del miércoles, fue testigo de la concentración de dolientes y del establecimiento de campamentos para el servicio fúnebre, conocidos como ‘Mawkibs’, horas antes del inicio oficial de la ceremonia.

La procesión fúnebre en Karbala partió de la zona de Sayed Judah, ubicada a unos 2,5 kilómetros de la plaza al-Tarbiyah, y continuó hacia el santuario del Imam Hussein (AS), situado aproximadamente a dos kilómetros de la plaza. Se estima que el recorrido total de la procesión en la ciudad fue de unos 4,5 kilómetros.

Los centros de asistencia han estado prestando servicios desde el martes a la gran cantidad de dolientes que llegan de diferentes provincias iraquíes para asistir a la ceremonia. Estos centros ofrecen comida, alojamiento y otra ayuda a los visitantes cerca del santuario del Imam Hussein (AS).

Estas zonas, que anualmente acogen a millones de peregrinos durante las ceremonias de duelo de Arbaeen y Ashura, ahora dan la bienvenida a quienes rinden homenaje al líder mártir de la Revolución Islámica.

La ceremonia de Karbala sigue a la procesión fúnebre en la ciudad santa iraquí de Nayaf, donde el cuerpo del ayatolá Seyed Ali Khamenei fue llevado al santuario sagrado del Imam Ali (AS) para una ceremonia de despedida a la que asistió una multitud inmensa de dolientes.

La procesión fúnebre oficial comenzó en Nayaf a las 6 de la mañana, hora local, del miércoles y continuó por la ciudad antes de dirigirse a Karbala para otra importante ceremonia de despedida en honor al Líder mártir.

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