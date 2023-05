Los coyotes echan mentiras diciendo que ahora va a ser más fácil (ingresar a EE.UU)

Samuel Amaya

El embajador de Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, se refirió este viernes a la finalización del Título 42, una medida adoptada durante la pandemia para presuntamente frenar el coronavirus, pero en el terreno se utilizó para expulsar a aproximadamente 3 millones de migrantes, negándoles el asilo. La situación actual en las fronteras ha cambiado, es más difícil pedir asilo.

-“¿Que significa la finalización del Título 42?”, preguntó la entrevistadora de Radio YSKL, medio al cual, el embajador le concedió una entrevista exclusiva.

“Yo creo que es el momento indicado de decir lo que está pasando y de lo que no está pasando. Primero una buena noticia hablando de El Salvador, hemos visto una reducción de casi el 40% en la cantidad de gente que se está yendo a los Estados Unidos de manera irregular, comparando el año actual con el año pasado (hay) 40% menos gente, es una noticia muy buena para todos sobre todo, para El Salvador porque son gente que el país necesita para su futuro”, comentó Duncan.

El funcionario estadounidense sostuvo que los salvadoreños no tienen por qué arriesgarse en ese viaje, lo cierto es que “hoy en día ya se venció el Título 42 y las organizaciones criminales o los llamados `coyotes` están ahora y desde hace tiempo, echando mentiras a la gente, diciendo que ahora va a ser más fácil (ingresar a Estados Unidos), que es el momento de ir, pidiendo montos de hasta 15 mil dólares para llevarlos a Estados Unidos con la mentira de que con el vencimiento del Título 42 ya la frontera está abierta y todos pueden entrar”.

Desde marzo de 2020, cuando se da inicio el Título 42 han sido expulsados 106,313 salvadoreños hasta marzo de 2023 de acuerdo a la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP).

La emergencia de salud pública en Estados Unidos, declarada hace tiempo, terminó este jueves. “El famoso Título 42” y bajo este, los agentes de inmigración estaban facultados para mandar de regreso a los países de origen a la gente que estaba entrando por vía irregular, pero “ya no hay Título 42, hay otras cosas que se hacen más difícil ahora que nunca, entrar”.

Estas son: el despliegue de 24,000 agentes de inmigración, el despliegue 3,000 militares que van a llevar a cabo apoyos de trabajos administrativos, en apoyo a los agentes. También, se han habilitado un 50% más de espacio en los centros de detención para las personas que entren de manera irregular. “Los coyotes dicen que ahora es el momento de ir a pedir asilo a los Estados Unidos, pero las reglas han cambiado es muy importante entender los cambios”, añadió Duncan.

“Si uno entra por la vía irregular para pedir asilo hay una presunción legal de que esa persona no cumple (con) los requisitos para asilo; además, si uno pasa por otros países rumbo a Estados Unidos y no pide asilo en esos países hay otra presunción legal que no cumple los requisitos para asilo político. Eso quiere decir que entrando por la vía ilegal después de haber pasado por Guatemala y México va a ser casi imposible ganar un caso de asilo, y eso es un cambio de los últimos meses, ha cambiado totalmente el panorama para esa gente”, puntualizó Duncan.

Otra de las situaciones que planteó el embajador estadounidense es que las personas pueden recibir un castigo de 5 años para no poder entrar por la vía legal a los Estados Unidos. “Si uno entra una y otra vez a los Estados Unidos lo van a procesar penalmente, entonces, uno puede terminar sin asilo, en la cárcel, ser deportado y tener un castigo básicamente de por vida”, explicó el diplomático.

Duncan dijo que siempre se van a atender a las personas que realmente cumplen con los requisitos para el asilo, “eso es una obligación moral y legal”. El diplomático reveló que con el beneplácito (permiso) de otros países se está en un proceso de establecer centros de procesamiento donde la gente que quiera pedir asilo, puede ir, con cita previa, para poner sus casos “sin tener que pagar $15 mil a un coyote y sin tener que arriesgar la vida pasando por otros países”.

El diplomático estadounidense informó que han abierto un sitio virtual con información de organizaciones internacionales sobre el proceso para pedir dicha cita, ese sitio web es: movilidadsegura.org, “en ese sitio uno puede pedir información, en los próximos días lanzaremos más información sobre ese proceso. Pero básicamente la idea es esa, la gente puede ir al sitio y ver los requisitos y pedir cita”, informó Duncan.

“Estamos enfrentando un fenómeno no regional, sino mundial. Hay más gente migrando en este momento en todo el mundo que en la historia”, sintetizó Duncan en el espacio de entrevista. En ese marco, “estamos trabajando para crear oportunidades legales para la gente que quiere ir a los Estados Unidos. Primero, estamos trabajando con el gobierno salvadoreño en el desarrollo económico que básicamente es la respuesta para un país como El Salvador. La economía tiene que crecer, tiene que haber más empleo para la gente de calidad”.

Duncan también habló sobre las visas temporales que han dado a salvadoreños para ir a los Estados Unidos, las famosas Visas H2. “Hicimos 5 mil Visas H2 el año pasado, eso no es suficiente, vamos a pasar esa cifra. Ahora mismo estamos organizando una campaña con las organizaciones de agricultores en Estados Unidos para que aumentan esa demanda de mano de obra de El Salvador”.

“Los salvadoreños como trabajadores son fenomenales, entonces, con esa campaña de publicidad allá en Estados Unidos vamos a aumentar en 2024 el número de visas”, destacó Duncan. Aunque no quiso brindar números, adelantó que esa cifra se podría triplicar.

Con esas oportunidades “vamos a quitar la necesidad de ir de manera irregular, pero es muy importante (explicar que) yendo por la vía irregular uno puede perder la oportunidad de participar en estas vías legales”, alertó el diplomático.

“Mi consejo para la gente es que por favor no ponga su vida y su dinero en manos de delincuentes (coyotes)”, concluyó William Duncan.