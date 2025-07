Lenguaje político del 1 de mayo 2020-2025

Compartir

César Ramírez

@caralvasalvador

Estos titulares reflejan la política que hemos vivido en estos años, además son un signo de nuestro presente degradado en las instituciones democráticas; es increíble nuestra realidad social: mencionar los Acuerdos de Paz parecen un acontecimiento satanizado de nuestra historia, el presente no es el producto de ese acuerdo social, sino de la destrucción de la democracia en todo nivel.

Al reflexionar sobre nuestra historia del siglo XX la sociedad pareció evolucionar del autoritarismo militar hacia una guerra civil sangrienta, al terminar existió un proceso que a pesar de todo funcionaba con sus instituciones, pero a partir del 1 de mayo de 2021 se inicia un proceso de demolición institucional, existe además un cambio de geografía política, disminución de municipalidades y orden jurídico, implementación de la rechazada moneda Bitcoin, etc. el presente es agobiante en su factor económico, el temor a todo nivel es latente, la persecución de defensores de derechos humanos, periodistas, exfuncionarios no es fantasía, así vivimos. He seleccionado algunos titulares que muestran una fotografía política desde el año 2020, si nos preguntamos ¿qué hacer? la respuesta es imitar la historia de nuestras generaciones del Siglo XX, no hay otro camino.

De titulares de periódicos1

Año 2020: 01MAY020 Cuarta prórroga a la emergencia por pandemia, Bukele veta beneficios a médicos y DD.HH, Decreto frena abusos en cuarentena, Atención en el ISSS a personas afectadas, Beneficios como seguro de vida y equipo médico, capacitación a médicos en pandemia, repatriación de varados va a controversia, mantienen en firme DD.HH en la cuarentena, Asamblea supera veto a la ley que frena abusos en cuarentena, CIDH condena medidas que el gobierno aplica en las cárceles; 01MAY020 Sindicalistas arman caravana pese a prohibición.

Año 2021: 01MAY021 Abogadas advierten ilegalidad al restringir salida de alcaldes. Ministro de Seguridad ordenó perseguir a funcionarios salientes que viajen al exterior. Profesionales del Derecho coinciden que funcionarios no tiene facultad legal para hacerlo; 01MAY021 Envían a prisión a soldado que baleó en el rostro a un joven. Interpelaciones, invasión militar e interpelaciones marcaron asamblea saliente. 01MAY015 El Batallón Presidencial supervisó Palacio Legislativo, 02MAY021 Acceso restringido a la prensa y portal cerrado durante primera sesión, ¿qué implica el cierre del portal de transparencia de la Asamblea Legislativa?: violación al derecho de información, información archivos históricos, retroceso en la transparencia, Periodistas de Canal 10 fueron despedidos ayer. Asamblea dominada por Nuevas Ideas intenta destituir a la Sala Constitucional, La Sala Constitucional detiene golpe al judicial, Golpe a la constitución, Nueva Asamblea destituye a magistrados de la CSJ y Fiscal. 03MAY021 Condena Internacional por Golpe de la Asamblea a la Constitución Salvadoreña.

Año 2022: 01MAY022 El régimen amenaza marchas para evitar que denuncien sus abusos, un año del Golpe que concentró todo el poder en la presidencia. Los magistrados son particulares que han tomado el poder por la fuerza Sidney Blanco. El 1M se consolidó un único poder que controla las 3 ramas del Estado. Destitución de magistrados no fue legal, dice fundación para el debido proceso, 02MAY022 Al imponer sus magistrados el 1 de mayo, el gobierno eliminó al árbitro imparcial. “La justicia dejó de ser un derecho, ahora es una gracia, una concesión” José Marinero, “Estamos frente a un suprafuncionario que tiene todo a su merced” Marcela Galeas, “Nos hicieron retroceder casi 200 años” Carlos Sergio Avilés.

Año 2023: 01MAY0023 Familiares exigen al gobierno responder por reos inocentes. 01MAY023 La Asamblea pasó de legislar a sólo tramitar lo de interés para CAPRES. La mayor parte de iniciativas de ley son de Bukele. Las Nuevas Ideas terminan siendo observadas por el mandatario. No han cumplido a víctimas de guerra ni a vigilantes privados. Errores “por solo apretar botón” para aprobar lo que llega. 01MAY023 MOVIR exigirá libertad y reinserción para víctimas del régimen.

02MAY023 Multitudinario rechazo a abusos y reelección de Bukele, 02MAY023 El Salvador tiene el nivel más alto de riesgo de la deuda en Centroamérica. 02MAY023 Más de 19,000 personas han sido despedidas en entidades estatales, denuncia Fespad. 02MAY023 Masiva marcha por los trabajadores y contra el régimen de excepción. 02MAY023 PNC quita llaves a conductores y retiene a manifestantes. 03MAY023 “Bukele podría perder el fuero y ser procesado al renunciar a su cargo” Enrique Anaya

Años 2024: 01MAY024 Artículo sobre reforma a la Constitución es cláusula pétrea, según especialistas, Hay un deterioro claro de las instituciones democráticas, según especialistas. Centros Penales sin cumplir orden de liberación de hijo de líder indígena. El camino que llegó a Bukele a concentrar poder a golpe de decretos. Exdirector de Binance condenado a 4 meses de prisión, Fitch mantiene baja nota crediticia.

Año 2025: 01MAY025 Cristosal pide Fiscalía investigar presunto homicidio de Muyshondt; 01MAY025 Foro Nacional de Salud 3,500 trabajadores despedidos a la fecha. 01MAY025 Oficialismo 38 prórroga de Régimen de Excepción. Organizaciones denuncian detenciones arbitrarias, torturas y muertes en los centros penales y violación de derechos humanos de personas que no tienen vínculos con pandillas.

La fecha del 1 mayo en estos años es significativa… imagino glosar a E.M. Ciorán: “La única ciudad donde la prisión es vecina es San Salvador, acá se admite lo vulgar y falso como éxito, tanto que anula el sentido del mérito y justicia”. amazon.com/author/csarcaralv

