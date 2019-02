“Las cosas difíciles no pueden esperar”: Dada Hirezi a Bukele

El exministro de Economía, Héctor Dada Hirezi, consideró de urgencia que el presidente electo: Nayib Bukele, inicie conversaciones con los partidos ARENA y FMLN para resolver y tomar aquellas medidas que no pueden esperar como la aprobación de fondos.

“Creo que en la misma transición debe de iniciar un diálogo del equipo de Bukele con todos los partidos políticos que tienen representación legislativa. Me parece peligrosa una declaración que dio una de las personas cercanas a él, que dice que van a comenzar con las cosas fáciles porque no tienen el respaldo legislativo suficiente. Pero es que las cosas difíciles no pueden esperar”, señaló Dada Hirezi, en entrevista con canal 10.

Recordó que se debe aprobar muy pronto el refinanciamiento de más de $1,200 millones de deuda y espera que el equipo de transición de Bukele no solo comience a dialogar con el Gobierno, sino rápidamente comience a dialogar con los partidos.

Uno de los obstáculos que enfrentará Bukele en ese caso es el problema interno en el que se verán enfrascados en estos meses los partidos que perdieron la elección, lo que puede hacer difícil que el nuevo presidente logre acuerdos en temas legislativos.

Añadió que se necesita acuerdos en temas básicos para el país como el de la deuda fiscal y el de la delincuencia. «Necesitamos poner a todas las fuerzas políticas y sociales en contra de los problemas del país», pero aparentemente en el caso de ARENA se está exigiendo que llegue a controlarla una línea dura, dijo el exministro.

Sobre el FMLN, Dada Hirezi dijo que uno de los errores del FMLN fue no saber cómo dar a conocer los logros del Gobierno y eso creó la sensación en mucha gente de que el partido de izquierda no ha hecho nada por la población, a pesar de los importantes logros en materias como salud.

“En el caso del Frente, ellos siempre han tenido un problema que yo he señalado muchas veces (…) que la mayor habilidad del FMLN es ocultar sus éxitos como Gobierno y hay mucha cosas buenas que hizo el Gobierno (…) solo haber acabado con el “diezmo” en el Ministerio de Obras Públicas ya es un mérito”, dijo el también excanciller de la República.

La reforma de salud es considerada ejemplar fuera de este país y aquí es denostada todos los días por la mayoría de gente. Lo que se ha hecho con la pequeña empresa es sumamente importante, haber logrado que la economía crezca más allá de lo que los organismos financieros internacionales llaman el crecimiento potencial, pero nadie se da cuenta, ni la gente del frente, a veces ni los funcionarios”, añadió el economista.

A pesar de la crisis de los partidos tradicionales, Dada Hirezi se mostró en desacuerdo con el presidente electo, quien llamó a las militancias de ARENA y FMLN a desconocer a las dirigencias y sumarse en apoyo a su figura y su gobierno.

“Esto debe de ser leído, porque reitero, yo no soy partidario de que los partidos desaparezcan y que vaya quedar un Mesías, ya tenemos experiencias o veámonos en el espejo de Guatemala donde el fraccionamiento político es desastroso: nacen y mueren los partidos a una velocidad impresionante y son otros poderes los que terminan haciéndose cargo del país”, destaco.

El economista señaló que Nuevas Ideas deberá definirse y clarificar cuáles son sus postulados porque tiene que informar al electorado sus posturas respecto a diferentes temas de la realidad.

“Nuevas ideas se va estructurar como partido o va seguir siendo esa amalgama amorfa de gente que puede conseguir firmas para inscribirse en el tribunal supremo electoral, pero que no le descubrimos ninguna estructura en la campaña”, manifestó el exministro, quien recordó que el verdadero partido de Bukele no es GANA sino que Nuevas Ideas y en la campaña de 2021 va ir a elecciones, pero que eso requiere de un partido estructurado que defina mucho más su contenido de principios.

“Ahí hay gente de derecha libertaria, de derecha autoritaria dabuissoniana, hay gente que se consideran los últimos marxistas auténticos del país, un reconocido comentarista de televisión está con él (Bukele), Cambio Democrático que hoy no es partido y al que yo pertenecía, está con él, es decir, ahí hay una amalgama bastante rara y hay que definir para qué están juntos”, añadió Dada Hirezi.