Las colas del DUI

Nelson López

[email protected]

Ahora son muchas las opiniones con respecto a lo que significa ir a votar y no hay ninguna duda que una buena medición es precisamente la disposición de regalar el Documento Único de Identidad (DUI) porque se logra ver, en las colas de los duicentros, que son millares de salvadoreños empadronados con el ánimo de emitir su voto a como dé lugar, aprovechando por supuesto el DUI que no costará un céntimo a partir de que el dinero saldrá de las arcas del Estado, lo cual no se puede ver mal, sino por el contrario es de gran beneficio para aquellos con salario mínimo y en el peor de los casos los desempleados o con trabajos informales, que les significa sobrevivencia en este estrato social en el que nos encontramos, no menos del setenta por ciento de los salvadoreños: ¡los empobrecidos!

Por eso, animados por los candidatos y la propaganda política ya con DUI sacado o por sacar para ejercer el sufragio, van a ir a votar a como dé lugar. Sin embargo, el voto tiene su propio valor, como escribe Luis Torres, quien nos opina sobre:

El valor del Voto

El derecho político de votar libremente tiene un valor especial para el desarrollo democrático de nuestro país; tenemos que saber que cuando ejercemos ese derecho estamos avalando la administración de todo el territorio nacional a la fórmula presidencial que elijamos, no podemos darnos el lujo de votar solamente por la emoción del momento de la campaña política, la cual está llena de luces que tienden a confundirnos. No tenemos que cometer el error de tomar por oro y diamantes lo que solo es vidrio y cobre, como decía René Descartes, usemos por favor la razón, la capacidad analítica y la herencia política. Acordémonos que nos costó mucho dolor y sangre sacudirnos la dictadura militar que por tanto tiempo negó los derechos democráticos básicos, hoy tomamos la puerta de la democracia real abierta y eso implica mucha responsabilidad. Las personas que elijamos tienen que ser honrados, honestos y con valores morales y espirituales y bien responsables, son treinta mil millones de dólares los que tienen que administrar en cinco años, es una cantidad bien significativa, pueblo salvadoreño, y es por esta gran responsabilidad que yo les sugiero que la fórmula con mayor capacidad es la del FMLN, o sea, Hugo y Karina. Ellos tienen la experiencia política adecuada para sacar adelante a nuestro país.