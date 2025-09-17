LAS 2 ESPADAS – LOS 2 DEMONIOS

Compartir

DR. HÉCTOR ANTONIO HERNÁNDEZ TURCIOS

PLANTEAMIENTO DE LAS DOS ESPADAS. Es la que surge en la Edad Media como el movimiento ideológico político de “San Agustín”, que interpreta la categoría Ciudad de Dios en sentido teocrático de tal manera que la Iglesia pasa a tener jurisdicción directa en lo político.

Con los Emperadores germanos, a la Iglesia y el Imperio se identifican. Se pone en práctica la teoría de las “2 ESPADAS “que había sido formulada por estos dominantes del mundo, y formulaba en estos puntos: solo Cristo es Sacerdote y Rey; de su muerte las dos dignidades dan origen a autoridades distintas: el Sacerdocio al Papa y la Realeza al Emperador; pero el sacerdote es el que unge al rey; de modo que está situación fue lo que indignó a Napoleón Bonaparte, por lo que el mismo se colocó la corona de Emperador apartando a la Iglesia; y esta lo invistió como Anticristo.

En el siglo XI esta concepción será llevada a la práctica por la que el Papa puede excomulgar al Emperador pues la autoridad del Papa es de origen divino, mientras que la autoridad del Emperador es terrenal.

En este orden de cosas, sostendrán que el Emperador recibe el poder del Papa y lo ejerce legítimamente mientras le es fiel, perdiendo la legitimidad en caso contrario. A su vez sostendrán “2 ESPADAS” que las dos espadas fueron entregadas por Dios a la Iglesia, la cual transfirió la temporal a los príncipes.

Es fácil comprender cómo esta manera de entender el Reino de Dios puede llevar a dos versiones contrapuestas dentro del mismo esquema general. Una es la versión teocrática: el poder espiritual es el primero. Otra es la Césaropapista que es lo contrario.

Ambas versiones fueron llevadas a la práctica, fundamentadas y definidas con grandes pasiones; la Iglesia que inventa lo que quiere. Así Fundamenta la postura teocrática en estos términos: Adam prefigura a Cristo; Abel; el sacerdocio, y Caín a la realeza; Caín mata a Abel, lo que significa que la realeza persigue al sacerdocio; imagínense este genial invento de la Iglesia.

Así, pues, Sea en la versión teocrática como en la Cesorapapista, El Reino de Dios es concebido como un Imperio. Como un poder sobre la tierra: pero no como el poder de los pobres, sino de los dominadores del mundo, y sea por siempre; Amén.

Esta interpretación imperialista se verá atenuada cuando la influencia de San Agustín sea suplantada por el tomismo de Santo Tomás: En efecto la potestad directa de lo espiritual sobre lo material de lo sobrenatural, sobre la naturaleza, de la teología sobre la filosofía, de la Iglesia sobre el Imperio. Y en los intentos de una nueva cristiandad siempre unida a los sectores dominantes del Poder y la Riqueza. Este abuso nos conducirá por los siglos a otros sistemas de abusos más brutales en donde el sector dominante de la riqueza encuentra justificación en la tierra y el consuelo del cielo eterno lo dejan a los pobres dominados del mundo.

DOS DEMONIOS

Siendo así como en verdad lo es; que surgen con plenos poderes plenipotenciarios los dos demonios actuales Benjamín Netanyahu y Donald Trump; entidades infernales demenciales con sus propios corifeos para tomar decisiones y realizar las acciones que se les ocurra por ostentar el poder feroz; brutal necesario para actuar burlando y burlándose ambos de incumplir todas las normas jurídicas-políticas- diplomáticas y éticas que habían sostenido el planeta con alguna armonía no aceptable, pero soportaban el orden pasado. Estos demonios actuales sin control moral ni leyes que las frenen están llevando el mundo al colapso total. Sin embargo, se deduce que detrás están los grandes círculos del poder económico mundial judíos por antonomasia.

Alguna vez escuché que no se sabía exactamente si el real Israel es Estados Unidos, o si Estados Unidos estaba en Israel; como también se sabía y se sabe que en la gran división del judaísmo tradicional todavía existe las enemistades de los judíos Saduceos (sector rico) y judíos Fariseos (sector pobre) que aun hacen funcionar el Sanedrín en New York, que fue que condenó a Jesús hace dos mil años.

En estos siglos recientes emergen grupos de poder con excesos económicos -militares los “Sionistas “a los que muchas sectas judías les niegan el descender de raza judía entre estos esta Netanyahu y sus seguidores, rodeados de Sionistas. que le obligan obedecer a Netanyahu. Si aceptamos la lucha entre Oriente y el Occidente cada demonio tiene su hegemonía para destruir lo que queda del mundo; como lo hemos vivido; porque la causa del colapso que se avecina, son ellos; y sin piedad quieren ahogar al mundo conocido, cuando los percibimos juntos decidiendo, es como ver a BELCEBÚ Y SATANÁS riéndose de sus planes mortíferos, transfiriéndose una turbia atracción por sus propias locuras, pasar de lo lógico normal a la pasión por el caos.

Pero aun, con la abrumadora maldad de estos dos aparecidos para desgracia mundial; también una consideración aún más desgraciada, es lo que sucede con la conciencia de los gobiernos agrupados en las Naciones Unidas, y aun con más volumen de desprecio es la pobre conciencia colectiva del humano sea religioso, ateo, o profesionalizado; ya sean cristianos, musulmanes, hindúes, budistas o evangélicos que aun creen que serán arrebatados sin tener conciencia Crística, etc. Han perdido todos, todo sentido de lo que debe repugnar cuando se dañan seres hasta morir sean niños, mujeres, ancianos, sin culpa alguna. Nadie protesta, nadie ignora lo que está sucediendo; pero todos usan la misma lógica mafiosa: EL SILENCIO.

Tengo desprecio por los Sionistas; pero no por el pueblo judío.

Tengo desprecio por los Emiratos Árabes; por los Reinos y Gobiernos Árabes Musulmanes, pero no por los pueblos musulmanes.

Sin ambages, nos están reservando un mundo inmundo he insoportable por no decir indignante. Y sin ambages reconozcamos que el gusano de la maldad está en el fruto desde el principio.

-Así, sorprende la postura de los musulmanes

– El dinero de Estados Unidos es que sirve para agredir Palestina.

-El petróleo árabe hace andar la maquinaria criminal israelí.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...