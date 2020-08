Las 10 principales tareas de SEO que no debería ignorar [Guía paso a paso]

A la gente le encantan las infografías, pero no muchos especialistas en marketing las crean. No puedo enfatizar cuán efectivas pueden ser una tarea y estrategia de SEO.

Considere que el 65% de las personas son aprendices visuales y se educan mejor con imágenes. Las imágenes también son más fáciles de recordar .

En el informe de marketing en redes sociales de Social Media Examiner de 2018 , el 32% de los especialistas en marketing dijo que el marketing visual era la forma de contenido más importante para su negocio, por encima de los blogs con un 27% y los videos con un 24%.