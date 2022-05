La tregua entre el GOES y la MS que finalizó con 87 salvadoreños asesinados

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Nuevamente, tras una investigación periodística se confirmó que el actual Gobierno liderado por Nayib Bukele negoció con las dos principales pandillas del país, la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18 para reducir el número de homicidios en el país; sin embargo, ese pacto llegó a su fin a finales de marzo de este año tras no lograr acuerdos entre las partes, la tregua finalizó con 87 asesinatos como presión de los pandilleros al Gobierno, según se detalla en una publicación de El Faro.

El Faro reveló que la Mara Salvatrucha-13 (MS-13) le admitió haber asesinado a 87 personas entre los días 25 y 27 de marzo como parte de su respuesta a lo que consideraron una “traición” del Gobierno de Bukele al pacto que mantenían desde hace al menos dos años y medio.

Un líder de la MS-13 que se encuentra fuera de El Salvador dijo a El Faro que se había roto el acuerdo porque el Gobierno “hizo cosas que no tenían que hacer”. El pandillero dijo que “desde ahí es por lo que se levantaron esos 80 muertos que pasaron en esas fechas ¿me explico? Incumplieron, hicieron capturas que no tenían que hacer, donde ellos dijeron ‘lleguen a tal lugar, vamos a dialogar’ y en lugar de dialogar, capturaron”.

De hecho, las fuentes de El Faro coincidieron en que el punto de ruptura de la tregua fue la detención de un grupo de pandilleros de la MS que viajaban en un vehículo gubernamental, confiados por gozar de una especie de salvoconducto y que además eran conducidos por un motorista contratado por el Gobierno presuntamente para “dialogar”. Tras estas capturas la pandilla MS dio un ultimátum al Gobierno de Bukele para que los liberara, dicho lapso era de 72 horas, menciona la publicación periodística. La versión de los pandilleros citada por El Faro fue acompañada con pruebas, siete grabaciones en la que el director de Tejido Social, Carlos Marroquín, hablaba con un líder de pandilla sobre sus acciones en el Gobierno. En las grabaciones, Marroquín culpó de las capturas de pandilleros al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro.

“Yo ya le tiré a Batman (Bukele), que hay 72 horas para dar una respuesta. Él no se lo tomó a bien, se lo tomó a mal, como que ‘a mí que no me anden amenazando’ y no sé qué, usted sabe”, expresó Marroquín en referencia al presidente Bukele tras la solicitud de los pandilleros para dejar en libertad a sus miembros capturados.

También, en los audios revelados por El Faro se informa que Marroquín sacó del país, a Élmer Canales Rivera alias el “Crook”, uno de los líderes de la MS, con procesos judiciales abiertos en El Salvador y una solicitud de extradición de Estados Unidos; la acción del funcionario fue para demostrar su “lealtad y confianza” a la mara.

“Yo, al Viejo (al Crook), lo saqué de adentro (de la cárcel), brother, en una forma de ayudarles a todos y de demostrarles mi lealtad y confianza, pues. Yo mismo lo fui a traer allá y yo mismo lo fui a dejar a Guatemala”, dijo Marroquín a un líder de pandillas.

Los audios publicados en El Faro fueron autenticados por peritaje técnico. El análisis de frecuencia demostró que las tonalidades y frecuencias de las grabaciones coincidían en lo que los softwares arrojaron como una similitud del 85% al 90%, aclaró El Faro. Además, el medio intentó consultar con los personajes del Gobierno involucrados, pero no obtuvo respuestas.

Algunos diputados de oposición de la Asamblea Legislativa han reaccionado sobre la publicación, y lamentaron que el Gobierno haya negociado con las estructuras delincuenciales, pidieron a la institucional del país a cumplir su función.

El diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol, sostuvo que valida la hipotesis de que “efectivamente” ha habido una negociación con pandillas, en segundo lugar, “se va a poner a prueba la institucionalidad del país”, refiriéndose a la FGR, la PNC, y del mismo Ministerio de Seguridad sobre si actuarán al respecto.

El legislador de oposición espera que el Gobierno no guarde silencio ante los señalamiento en la publicación que es “muy reveladora”, y ahora, “queda la pelota en la cancha de las autoridades de seguridad pública”.

La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, lamentó que el Gobierno haya estado involucrado en esa tregua, ruptura y alza de homicidios. “Las decisiones hipócritas las ponen los gobernantes; la sangre, el pueblo. Una vez más, pido justicia para las víctimas”, comentó la legisladora haciendo referencia a los 87 salvadoreños asesinados durante el 25, 26 y 27 de marzo de este año.

El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, reaccionó y deslegitimó la investigación de El Faro, “ya que hablan seguido con ellos (pandilleros), ¿por qué no preguntaron quién dio la orden de matar a 82 salvadoreños inocentes? ¿Quién o quiénes fueron los palabreros que dieron lineamientos y quiénes ejecutaron? Y ¿por qué coincidió con un evento de inversionistas?”, cuestionó el legislador.

El legislador habló de 82 salvadoreños asesinados; sin embargo, la cifra fue de 87. La diputada Norma Lobo, de Nuevas Ideas, dijo que los periodistas de El Faro “están desesperados porque ya no sigan deteniendo a pandilleros. Son sus amigos, su material de trabajo, han vivido juntos. Sin ellos ya no hay documentales, ni libros para vender en donde se la pasen romantizando a las maras. Deben entender que ese negocio se les acabó”. De hecho, los diputados de Nuevas Ideas rechazan la idea que el Gobierno haya negociado con las pandillas.

Hasta el cierre de esta nota, ni el presidente de la República, Nayib Bukele, ni los otros funcionarios involucrados se habían pronunciado al respecto.