LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA EN KANT Y MARX

Por Eduardo Badía Serra,

Miembro de la Academia Salvadoreña de la Lengua.

Los filósofos no han hecho más que

interpretar el mundo de diversos modos,

pero de lo que se trata es de transformarlo.

Marx, XI Tesis sobre Feuerbach.

Es interesante conocer qué rasgos diferenciales pueden señalarse entre la unidad de teoría y práctica en el idealismo kantiano y el marxismo?

Primero, expongo un esquema comparativo entre Kant y Marx en torno al tema:

La Teoría, para Kant es un conjunto de reglas prácticas siempre que tales reglas fueran pensadas como principios con cierta universalidad. La Teoría para Marx es un concreto pensado, pensar un hecho.

La Práctica, para Kant es la realización de un fin que sea pensado como el cumplimiento de ciertos principios representados con universalidad. Para Marx, la Práctica es un concreto real, producir un hecho.

¿Cómo se da el paso de la teoría a la práctica? En Kant, con la facultad de juzgar: Teoría>>>>>Facultad de Juzgar>>>>>Práctica. En Marx, por medio de la Mediación.

¿Es real la posibilidad del paso de la teoría a la práctica? Para Kant, no siempre. Marx no se plantea esa posibilidad.

¿Cuál es la relación de dependencia entre Teoría y Práctica? Para Kant, la teoría es el principio de la práctica. Para Marx, la práctica necesita de la teoría, pero es a su vez su fundamento, su fin.

¿Cuáles son los principios que permiten ordenar la práctica? Para Kant, la moral, el derecho político, el derecho internacional. Marx no se plantea tal cuestión.

¿Cuáles son las relaciones entre teoría y práctica: Kant: No existen. Marx: De opuestos, pero diamérica; de unidad, no de identidad; de acción sobre la realidad, no sobre la conciencia; de carácter objetivo, no subjetivo.

En Kant pareciera que el concepto de teoría remite a la ética, y el de práctica, a la moral.

En el fondo, el problema en Kant está en una concepción determinista de la razón que hay en él, por lo que a la praxis sólo le queda someterse a la razón. Esto es así también en Hegel. Someterse a las leyes de la naturaleza es, para Kant, algo inmoral. Hay en él un concepto de pasividad, de sometimiento del hombre a la razón, como en Hegel. Kant preferiría que la praxis política se sometiera a la razón pura, a una teoría pura del derecho, o al menos, del derecho positivo, es decir, a una legalidad, aunque no sea pura.

Pero ya hay en Kant una interacción entre teoría moral y práctica moral. A pesar de que en la Crítica de la Razón Práctica no hay una estética transcendental, porque los sentidos no entrar en absoluto en la moral, si se consideran las dos vertientes de la moral, (una práctica, gobernada por la naturaleza, o una determinación de la acción gobernada por la razón práctica), en la primera no hay relación entre teoría y práctica pues el hombre no actúa moralmente, pero sí lo hay en la segunda, pues entonces el hombre sí actúa moralmente, y entonces, el deber es que la práctica sea por el deber.

Contrario a Kant, (a la práctica sólo le queda someterse a la razón), Marx otorga a la práctica una función transformadora. Ya, durante su paso por la Gaceta Renana, toma conciencia de que los problemas no se resuelven con la sola crítica filosófica sino con la lucha política y social, con la praxis. Y luego, en La Ideología Alemana, Marx no sólo confirma lo anterior sino que atribuye a la teoría la responsabilidad de las contradicciones aparentes por querer resolver todo en la conciencia sin resolver nada en la realidad. Aplica aquí su XI Tesis sobre Feuerbach.

Efectivamente, Marx no rechaza las ideas sino que las hace depender del mundo material, y sólo verificando el entronque entre ideas y realidad, esto es, historizando las ideas, se pueden encontrar las ideas con la realidad.

Marx, pues, no rechaza la teoría ni subvalora el combate ideológico; no presenta el dilema entre concepción y transformación, sino simplemente se decide por esta última. La comprensión, pues, o sea la filosofía, se supedita a la transformación. Pero ello no debe interpretarse como un desprecio al trabajo filosófico sino también lo aprecia como necesario para construir la unidad entre la teoría y la práctica.

Podemos resumir entonces las diferencias entre la unidad de la teoría y de la práctica en Kant y Max, de la manera siguiente:

Kant: La práctica se somete a la razón. Es pasiva. Marx: Las ideas dependen del mundo material.

Kant: La relación se da mediante el entendimiento y la facultad de juzgar. Marx: La relación se da por la mediación.

Kant: La práctica lo es sólo por el deber. Marx: La práctica es acción transformadora por sí, es autónoma.

Kant: La teoría se entronca a la práctica cuando la máxima de la acción se torna en ley universal. Marx: Las ideas entroncan con la realidad cuando son historizadas.

Kant: La comprensión se da en la teoría y s primaria. Marx: La comprensión se da en la práctica y la teoría se supedita a ella.