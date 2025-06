La Selecta saca un punto ante el dominio de Curazao en Copa Oro 

Samuel Amaya

La Selección Nacional de El Salvador debutó esta noche en la Copa Oro 2025 con un empate ante Curazao.

La Azul y Blanco salió a defenderse, su juego y ataque se vio completamente perdido. La figura del partido fue Mario González quien ahogó el grito de gol de los caribeños en varias ocasiones.

El Salvador inició su partido temeroso y cediendo su territorio. Poco a poco La Selecta fue emparejando el partido y a presionar sobre la portería de Eloy Room. Pero se vio superada por Curazao que jugó un gran partido pero carente de profundidad.

Durante el segundo tiempo, Curazao presionó a los salvadoreños pero sin concretar en la parte alta. Curazao consiguió dos tiros de esquina sobre los primeros 8 minutos del segundo tiempo. Uno de ellos con peligro para la portería de Mario González pero el albo resolvió sin problema.

Sobre los 54′ el nacional, Diego Flores, tuvo un error defensivo al querer tocar a atrás de forma imprecisa, situación que no pudo aprovechar Gervane Kastaneer. Mario González tapó de forma fina.

Jearl Margaritha de Curazao tuvo otra oportunidad tras un pase largo y superar a la defensa salvadoreña, el poste superior le impidió cantar el primero para los caribeños. Curazao fue mejor en los 65′, las apariciones de Mario González se hizo cada vez más constantes. El Salvador se defendió y perdió terreno ante Curazao durante todo el segundo tiempo.

Curazao se adueñó del terreno de juego y los cambios que realizó Hernan Darío Gómez no le funcionaron, Curazao mantenía no solo el balón si no también presencia en la defensa salvadoreña. Finalizando así el encuentro, un punto para cada escuadra.

El Salvador se enfrentará este sábado ante su similar de Honduras por la segunda jornada. Mientras que Curazao se enfrentará a Canadá.