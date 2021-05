La reunión en que Bukele dejó en ridículo a El Salvador

Samuel Amaya

A pesar de que en teoría no le compete justificar las decisiones de la Asamblea, Nayib Bukele “explicó” al cuerpo diplomático sobre las destituciones de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República. El representante de los Estados Unidos de América fue el gran ausente a esta reunión, que si no es porque el mismo Bukele se encargó de informar de la ausencia, en al menos tres ocasiones, nadie se hubiese dado cuenta.

Pero ¿qué podría representar que el país más importante para El Salvador su ausencia… para ello el analista político, Jorge Villacorta, explica lo que puede suceder.

-¿Qué podría representar o qué mensaje puede ser que el encargado de negocios de Estados Unidos, no se presentara a la reunión del pasado lunes donde Bukele explicó el actuar de los diputados oficialistas?

“El hecho de no haber recibido la vez pasada al funcionario Zúñiga, que es el segundo (más importante) después de Kamala Harris (vicepresidenta de Estados Unidos) para los temas del triángulo norte pudo haber influido”.

“Además, el hecho que se haya sostenido una reunión que por escrito el presidente les mandó a decir que era privada, seguramente puso las alarmas en el encargado de negocios como para abstenerse de asistir”.

-¿Qué consecuencias se podrían generar por parte de Estados Unidos para El Salvador, respecto a esta destitución y asignación de magistrados y fiscal afín a Nayib Bukele?

“La interpretación que hará los Estados Unidos, es la misma que el presidente Bukele hizo (el 14 de mayo de 2018 en una entrevista televisiva), donde externó que no era correcto tener una Asamblea genuflexa al presidente o un presidente genuflexo a la Asamblea, eso lo dijo él (Bukele) antes de estar de presidente, eso mismo estarán pensando los Estados Unidos que están pendientes de El Salvador”.

Villacorta hizo el análisis de las posibles consecuencias. Deportar a salvadoreños asilados en dicho país no podría ser una opción, sin embargo, “estorbar” las formas de enviar remesas, ya sea “subiendo costos o limitando salidas de efectivos sí puede ser”, comentó.

Otra de las consecuencias que se podrían generar sería quitarle las visas a los funcionarios que votaron para la destitución, congelar fondos que se encuentran en los Estados Unidos si existe algún funcionario salvadoreño relacionado al narcotráfico o con actos de corrupción.

“Y lo que sí puede reducirse es el tema de ayuda de cooperación, o hacerlo a través de privados más no del Estado, ese tipo de aspecto es posible”, comentó Villacorta.

-Señor, Villacorta, en la cadena, Bukele explicaba varias de las inconstitucionalidades vertidas por la Sala a los decretos emitidos por la presidencia. Sin embargo, ¿le corresponde a él dar la cara por los diputados que sustituyeron a los exfuncionarios?

“Eso es una cosa sorprendente. Esa cadena tuvo un montón de cosas sorprendentes; primero, que hace una defensa de las decisiones de la Asamblea, hubiese estado por lo menos el presidente de la Asamblea y no un funcionario de Casa Presidencial o el presidente mismo. Creo también que argumentar que hubo violación a la ley de los jueces en las decisiones que en el pasado había tomado la Sala en la pandemia”, no fue lo ideal, para ello existe el debido proceso.

Bukele en la reunión sostuvo que los pronunciamientos vertidos por la comunidad internacional fueron porque los embajadores “habían sido mal informados”, asimilando que habían escuchado la versión de la oposición, ante esto el embajador de la Unión Europea en El Salvador, Andreu Bassols, respondió que no se había reunido con la oposición, “si lo quisiera, lo podría hacer, pero no me he reunido”, enfatizó.

En su intervención, Bassols dijo que “fue chocante ver que sin trámites previos” se destituyera a los magistrados de la Sala.

Bassols agregó que cuando una Asamblea alberga a diputados a fines del Ejecutivo es para que la democracia se fortalezca; “yo creo que una de las grandes tareas que podría tener un gobierno con mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, es reforzar la democracia del país y no debilitarla”.

-¿Considera y teniendo en cuenta las últimas dos plenarias donde se ha votado con dispensa de trámite, el diálogo y discusión para las iniciativas del Ejecutivo han sido escasas por los diputados?

“El haber usado el mecanismo de la dispensa de trámite, a mi me parece que se ha usado para simplemente hacerlo de manera voluntaria sin debate y creo que eso es un daño al sistema democrático que está basado en que una legislación surja el debate de los representantes del pueblo salvadoreño”.

-En la cadena nacional, la embajadora de Canadá en El Salvador, Karolina Guay manifestó que a partir del sábado primero de mayo se esperaba una mayor gobernabilidad, ya que tendría los diputados a su conveniencia, pero no compartió la idea de la sustitución porque eso genera un mal aire jurídico respecto a las inversiones.