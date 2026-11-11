«La Priora» llega a las salas de Sevilla en el Festival de Cine Europeo

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Saúl Martínez Corresponsal @DiarioCoLatino Este viernes, en las salas del Teatro Alameda a las 18:45 hora europea, La Priora, un largometraje de 75 minutos se proyecta al público en el marco del Festival de Cine Europeo de Sevilla. Este cuenta la historia de Carmen Ladrón de Guevara y su disputa con el proyecto de recuperación de la Cartuja de Cazalla como refugio internacional para artistas. Jaime Daza, director de La Priora, cuenta la historia de una mujer que está al frente de un convento; La Priora es «un apodo», que se pone asimismo la protagonista, ha resaltado Daza. «Este monasterio no es religioso, sino un monasterio para artistas», aclaró.

El documental de 75 minutos, promete despertar el entusiasmo de los espectadores a través de la animación, con la que se reconstruye la historia de Carmen Ladrón y el polémico proyecto de la Cartuja de Cazalla. La historia detalla además a una mujer adelantada a sus tiempos, es pionera de una constructora inmobiliaria, que transformó un monasterio cartujo en un refugio artístico internacional en plena década de los 80’s. Además, narra la llegada de Carmen a Cazalla de la Sierra, cuando Harrington, un misterioso hombre inglés, vivía con su mujer en una Cartuja abandonada. Las deudas, los pleitos y el desembarco de Carmen se convierten en los ingredientes de un caso que 40 años después sigue sin resolver: la enigmática desaparición de Harrington. Daza enfatiza que el monasterio es un sitio con tanto embrujo. Ha tenido la suerte de ser familiar de Carmen, «La Priora», que conoce la historia desde que ha ido creciendo, al fin de poderla llevar a la pantalla grande. «La Priora, siempre ha sido una persona con múltiples juicios y pleitos legales, polemicas y disputas constantes con el alcalde del pueblo y diversos artistas», acotó.



Jaime Daza y Álvaro Aspe, en la producción ejecutiva. El equipo a cargo del filme está integrado por Jaime Daza, director; Daniel Refolio, guionista; Manu Trillo, en la dirección de fotografía; Darío García, en el montaje; Ángel Madero, en la música; Marina Ribeiro, en la dirección de producción; y Marta Alamillo,Jaime Daza y Álvaro Aspe, en la producción ejecutiva. Una producción de Imagions, coproducida por Kuantika Films y Reafilma, con la participación de Canal Sur Televisión. Daza, señala que en la actualidad, Carmen no deja de ser una persona atípica, quien con solo 18 años se fue a vivir a Londres para aprender inglés y a los 19 años construyó una empresa de construcción, un papel que en los años 60’s para nada estaba asociado a la mujer. El filme supone su primer largometraje documental como director, y por el hecho de tener una cercanía familiar no fue difícil realizar la producción, argumentó Daza.

«Nosotros decimos empezar a grabar comidas con ella, tanto el guionista Daniel Refolio y yo comenzamos a preguntar sobre su vida y con esa naturalidad fuimos descubriendo la historia y con ello encontramos temas que nunca pensamos que iban a salir en el documental», sostuvo Daza. La Priora, se convierte en la revelación de la temporada, llegando así, al Festival de Sevilla tras recibir el Premio del Público, éste viernes celebrará un Special Screening a las 18:45 de la tarde, dónde prácticamente todas las entradas están vendidas, a la proyección llegará su protagonista y demás participantes.

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