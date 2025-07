La Primera División hace oficial el calendario para el Apertura 2025

Compartir

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

La Primera División hizo oficial el calendario del torneo Apertura 2025 que arrancará este sábado 19 de julio y finalizará el próximo 20 de diciembre, con 12 equipos en la liga dorada, tres de ellos como la gran novedad. Alianza e Inter FA serán protagonistas del juego inaugural.

La primera vuelta del torneo se jugará desde este sábado 19 hasta el próximo sábado 13 de septiembre, y la segunda se disputará entre el sábado 20 de septiembre y el sábado 14 de noviembre.

Posterior a la primera fase, los cuartos de final de ida se disputarán el 22 y 23 de noviembre y los de vuelta el 29 y 30 del mismo mes. Luego, el primer partido de semifinales se disputará el 6 y 7 de diciembre y el segundo el 13 y 14 de diciembre.

Finalmente, el partido más esperado de la Primera División de Fútbol de El Salvador el sábado 20 de diciembre, ya sea para conocer a un nuevo campeón o para que Alianza extienda su título.

Alianza e Inter FA protagonistas del juego inaugural del Apertura 2025

Aún por horario por confirmar, los cruces para la primera fecha son los siguientes: Alianza vs Inter FA, Zacatecoluca FC vs CD Cacahuatique, Municipal Limeño vs LA Firpo, CD Águila vs CD Platense, CD FAS vs AD Isidro Metapán y CD Fuerte San Francisco vs CD Hércules.

Clásico nacional

El torneo Apertura 2025 verá el primer clásico nacional entre FAS y Águila en la jornada 4, ya sea el sábado 2 o domingo 3 de agosto, y el segundo, se jugará en la jornada 15 el sábado 4 o domingo 5 de octubre.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...