La Paz en El Salvador: La Farsa de Bukele y la Realidad de un País en Crisis

Compartir

Por David Alfaro

04/08/2026

El concepto de paz es fundamental en cualquier sociedad, pero su verdadero significado va más allá de la mera ausencia de violencia y criminalidad. En el caso de El Salvador, Bukele y sus diputados han proclamado haber llevado la paz al país. Sin embargo, es necesario examinar si realmente se han alcanzado las condiciones necesarias para una paz duradera. En este artículo se cuestiona la narrativa oficial y se analizan diversos aspectos que contradicen la supuesta paz que Bukele asegura haber construido.

* La violación de los derechos humanos

Uno de los pilares fundamentales de la paz es el respeto y la protección de los derechos humanos. A pesar de las afirmaciones de Bukele sobre la paz, las constantes denuncias de violaciones a los derechos humanos bajo su gobierno son innegables. Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de otras organizaciones han señalado detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos por parte de las fuerzas del Estado.

Estas prácticas no solo contradicen la esencia misma de la paz, sino que también instauran un clima de temor y represión. Bukele no ha traído paz, sino un estado de miedo constante para miles de salvadoreños.

* Derechos sociales y calidad de vida

La paz no se limita a la ausencia de violencia; también implica garantizar derechos sociales básicos. El acceso a empleos dignos, salarios justos, servicios de salud de calidad, salus y educación adecuada y vivienda digna son elementos esenciales para una sociedad en paz.

Sin embargo, la realidad en El Salvador bajo el gobierno de Bukele continúa marcada por la falta de oportunidades, la pobreza, la desigualdad y las dificultades para acceder a servicios básicos. Estas condiciones generan malestar social y profundizan los conflictos estructurales del país.

* Migración forzada y sus consecuencias

Un indicador claro de la ausencia de paz es la migración forzada. Mientras Bukele y sus diputados destacan la reducción de la violencia criminal, miles de salvadoreños continúan abandonando el país en busca de mejores oportunidades y condiciones de vida.

La migración forzada es un síntoma de un sistema incapaz de garantizar bienestar, estabilidad y perspectivas de futuro para toda la población. Bukele no ha eliminado las causas profundas que obligan a miles de personas a marcharse; simplemente ha transformado la naturaleza de la crisis.

* Corrupción: una guerra contra el pueblo

La corrupción no solo socava la confianza en las instituciones; también tiene consecuencias directas sobre la vida de las personas. En El Salvador, la corrupción gubernamental bajo el régimen de Bukele constituye una forma de agresión contra el pueblo.

La falta de medicamentos en los hospitales, las prolongadas esperas para recibir atención médica y el deterioro de la infraestructura de salud son consecuencias de la malversación de fondos y de la mala administración de los recursos públicos. Cuando el dinero destinado a la salud desaparece en los bolsillos de funcionarios corruptos, la vida de los ciudadanos queda en riesgo.

Conclusión

La realidad es que las acciones de este gobierno no contribuyen a construir una paz basada en la justicia social. Por el contrario, Bukele y sus cómplices en los tres poderes del Estado continúan profundizando la división del país mediante un discurso de odio y venganza.

En la práctica, han saqueado y endeudado al Estado, provocando recortes y la desaparición de programas sociales, con consecuencias que se traducen en más pobreza, sufrimiento y una creciente ausencia de paz social.

Porque la paz no es únicamente la ausencia de violencia; también es justicia, dignidad, igualdad y respeto a los derechos fundamentales. Y la corrupción también mata.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...