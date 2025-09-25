La Marcha del 15 de septiembre 2025

Compartir

La voz del pueblo en 25 avenida norte, 3ª calle poniente y BINAES: “¡Verdad y Justicia! Carlos Ernesto Santos Abarca, hijo mientras no te encuentre te seguiré buscando”; “¡OSAR LUCHAR! ¡OSAR VENCERA!; “Mesa permanente: por la justicia laboral”; “Libertad a los presos políticos”; “Por la soberanía, Justicia y dignidad, Todo el pueblo a organizar para la dictadura derrotar bloque de resistencia y rebeldía popular”, “El # 15 Marchamos”; “El Salvador DICTADURA (en franja media de bandera) Dios Unión Libertad en última barra”; “Libertad para mi hijo Jorge Alberto Navas víctima del régimen desde el 20-04-2023 él trabajaba en la Agencia de Seguridad “Alerta Empresa”; “Libertad a presos políticos ¡abajo el fascismo y la persecución! FMLN”; “Exigimos libertad inmediata nuestr@s PDL inocentes MOVIR ¡Libertad ya! -Defendemos inocentes – no delincuentes”; “MOVIR Movimiento de Víctimas del Régimen El Salvador ¡Libertad para Alex Ernesto Santamaría de León 03/12/22”; “Libertad para inocentes”; “Varias cabezas juntas luchan mejor que una MIACSV”; “Pido libertad para mi hijo, libertad para Nahum Rivera, Pido justicia por amor de Dios, para mi hijo, Nahum Rivera Te amo hijo no pierdo la fe que va estar conmigo (manuscrito y fotografía con logo tipo de FGR)”; “COFAPPES Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador; Libertad y Justicia para Alejandro”; “Libertad para Ruth López”, “Libertad y justicia para José Ángel”; “¡vivo se lo llevaron vivo lo queremos!”; “Resistencia y Rebeldía Popular Contra el Régimen de Bukele”; “Exijo libertad para mi hijo y todos los inocentes, no audiencias masivas no más régimen, no más decreto, no nos vamos a callar, mi hijo no es pandillero”; “Captura arbitraria ya 2 años (fotografía)”; “Captura arbitraria ya 1 año 7 meses”; “En 2016 fui víctima de las pandillas le arrebataron la vida a mi hijo (Joel) ahora somos víctimas del régimen de excepción por la captura arbitraria de mi otro hijo José Elías Aguiluz agricultor y empleado de Bocadeli, privado de libertad desde mayo del 2022”; “Si no hay justicia para el pueblo no hay paz para el gobierno”; “Libertad para presos políticos Veteranos y veteranas de guerra ¡a más represión, más lucha!”; “Libertad para Luis Menjívar líder social y periodista comunitario Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular”; “Libertad para Luis Alonso Mira Dimas; Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (extensa pancarta)”; “Todo el pueblo a luchar para la Patria Liberar”; “Sionistas Asesinos en bandera de Israel”; Bandera de Palestina; Palestina libre; “Secretaría Nacional de Veteranos y Lisiados de Guerra del FMLN Comprometidos con la lucha del Pueblo”.

Dios en la marcha

Presencia nominativa en las siglas de la bandera nacional y otras expresiones:

Pancarta: “Pido justicia por amor de Dios, para mi hijo”.

Dios en el uso de la bandera nacional tiene un significado especial en la marcha popular, puesto que fue colocado en una tarima y desplegada entre dos franjas azules y una blanca, pero las divisas Dios, Unión y Libertad en la tercera franja, mientras en la segunda leíamos: Dictadura; además veíamos la traslación de la divinidad en un Dios de la calle, Dios de los pobres, Dios de los abandonados, Dios de los presos políticos etc. presente en la congregación de madres, padres o parientes de los sectores más pobres que le pedían a un Dios de los prisioneros la libertad de sus seres queridos… un Dios descalzo. En un momento se podía imaginar a hombres y mujeres arrodillados en plegaria fue una iglesia callejera, sin sitios sagrados con las manos juntas hacia el cielo, mientras con llanto y voces entrecortadas suplicaban libertad para sus prisioneros en lo áspero del pavimiento, recordaba aquella Iglesia valiente que imita al cristianismo primitivo frente al poder gobernante; ante esas personas el pabellón con rostro de dictadura pero con un Dios desplazado a la base de la bandera, era el sentimiento de sectores comunitarios, a pesar del Régimen de Excepción impuesto desde hace tres años que infunde temor social, existe temor en los sectores golpeados por los abusos militares y policiales a pesar de su aislamiento un Dios es compañía en ese coro de peticiones.

Otras banderas entre las multitudes: la de Israel (manchada de sangre) y Palestina; hasta la fecha 150 naciones reconocen a Estado Palestino y recientemente se unen: Reino Unido, Canadá, Australia, Francia, Portugal.

Cantos en la marcha

El sonido de los cantos en esa marcha fue menor, aunque en cierto momento se escucharon los clásicos: Sombrero Azul o el Himno a la unidad, ahora una madre suplicando por su hijo fue la voz principal en la bocina de un auto improvisado, pidió como todas las madres libertad para su hijo.

El día era opaco y nublado, mientras los manifestantes se dividieron en organizaciones independientes junto a partidos políticos: VAMOS y FMLN.

El canto es una manifestación colectiva con muchas variantes, algunas de las cuales son familiares, religiosas, cívicas, sagradas, racistas, militares etc. su ausencia también es otro canto en épocas de represión militar, tal cual lo ha reseñado la historia, por ejemplo en 1932: “En días de fiesta, al llamo del tambor legendario de la raza, habían bajado también al pueblo riendo y charlando en su dulce lengua pipil, almidonados y limpios. Pero esa mañana traficaban más ensimismados, más callados, más lúgubres, más sombríos. Diríanse cadáveres en marcha. Y en efecto lo eran. Eran agonizantes a los que habían de antemano condenado a morir asesinados.

Dice un fusilar, y aunque el término significa muerte, dentro de los bárbaros es siempre menos horripilante que si uno dice asesinar.

Los indios bajaron, llegaron a la plaza donde entre guardias nacionales y soldados de línea fueron encerrados” 1, ese final de sangre ya lo hemos vivido 2.

Los cantos han sido parte de las expresiones populares, en ocasiones es alegre y festivo como los años setenta y ochenta, luego desaparecieron por la guerra civil, reaparecieron en los años noventa con el Acuerdo de Paz, durante el presente siglo la expresión irrumpe con sonidos rock como molotov, batucadas e incluso bailarinas, pero ahora 2025 es notable su ausencia ante la prevalencia del Régimen de Excepción.

Por supuesto que existe el temor, si ante nosotros los adalides de los derechos humanos son prisioneros del Estado, al igual que líderes comunitarios, maestros, abogados etc., en consecuencia, ya sabemos en qué terminan los defensores, por eso nosotros con toda seguridad primero nos excomulgarán por predicar al Dios valiente y callejero del pueblo, pero después nos acusarán de divulgar apología democrática del siglo pasado.

1.En nuestro estudio del Martinato, publicaremos fragmentos del Repertorio Americano: Cuadernos de Cultura Hispánica – San José Costa Rica 1944, 11 de marzo de 1944, N° 4. del artículo: “La matanza de 1932 en El Salvador por Juan de Izalco. (Envío del autor, Sonsonate, El Salvador, 1943)

2. https://www.diariocolatino. com/juan-de-izalco-ii-la- matanza-de-1932-en-el- salvador/

