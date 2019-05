“La izquierda no ha sido capaz de hacer revolución política”: Hugo Moldiz

Rosmeri Alfaro

@RosmeriAlfaro

Para el abogado Hugo Moldiz, “en muchos países la izquierda no fue capaz de nacionalizarle, ni una aguja a la burguesía”, dejando la retórica de construir democracia participativa y comunitaria en eso, en retórica.

El boliviano reconoce como únicos gobiernos revolucionarios de izquierda en la región a Ecuador, Venezuela y Bolivia. “Los demás han sido gobiernos progresistas, porque no han hecho ni siquiera una revolución política y mucho menos están encaminados a una revolución social”, expuso en la presentación del libro “El ciclo progresista en América Latina”.

Moldiz Mercado, señaló que en el mejor de los casos “muchos gobiernos de izquierda progresistas, se han convertido en buenos administradores de negocios neoliberales y han distribuido riqueza, pero no han cambiado la forma de producirla”. “Creo que hemos perdido la fuerza a nuestro impulso antineoliberal y anticapitalista. Nos alejamos de la necesidad de no solo destruir la riqueza social, sino de producir la de manera distinta”, manifestó el también periodista, quien considera que la izquierda abandonó el concepto de clase y convirtió a todos en clase media.

Según Moldiz, los gobiernos de izquierda han empezado a perder el poder que surgió de las armas y se transformó en fuerza política porque empezaron a “vaciarse” de todo contenido, en algunos casos por falta de estrategia y una táctica adecuada.

“Empezaron a ser más gobierno y empezaron a dejar de tener poder (…) terminaron seducidos por el canto del cisne. Seducidos por la democracia burguesa, por la democracia representativa, dejando como retórica el construir una democracia participativa y comunitaria (…) no puede haber un buen gobierno de izquierda que no pase la fuente de su mandato, que no tenga la capacidad de movilización y organización”, dijo.

Si bien reconoció que en veinte años de gobiernos de izquierda y progresistas se han hecho muchas cosas, ha habido muchas que “se han guardado”. Se debe analizar la realidad, construir la táctica y la estrategia de la revolución y no dejar de luchar, ni pensar que la derrota del imperialismo y capitalismo va a ser fácil, sobre todo ahora”, agregó.

Para finalizar, el ponente motivó a la izquierda a un debate interno duro. “Pero lo que no puede hacer ante la derrota es perder sus raíces revolucionarias, porque vamos a escuchar cantos de sirena en toda la izquierda latinoamericana”, concluyó.