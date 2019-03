La Cuaresma llama a vivir en libertad del pecado de la injusticia

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

El sacerdote Héctor Roca invitó a la grey católica a vivir los tres pilares de la Cuaresma: ayuno, oración y limosna; tras citar las santas escrituras llamó a una verdadera conversión personal y superar los pecados estructurales, como la injusticia que afecta a diario a los pueblos.

“En aquellos tiempos los fariseos le dijeron a Jesús, ¿Por qué ayunar, si Dios no nos ve? y el Señor respondió: porque cuando ayunan sus corazones están lejos de mí, porque ayunan por los motivos equivocados, ayunan pero sus corazones no se convierten. Y ¿cuál es el ayuno que me gusta a mí? dijo el Señor, es hacer justicia, velar por el hambriento, velar por aquel huérfano, por la viuda”, predicó.

Este viernes dio inicio la Cuaresma, tiempo litúrgico de conversión que la Iglesia Católica, prepara antes de la Fiesta de Pascua o Resurrección de Jesucristo. La Cuaresma es tiempo de arrepentimiento de los pecados y un espacio para cambiar la vida, al acercarse a Jesucristo.

Con ropas “moradas”, color litúrgico de la Iglesia Católica símbolo del luto y de penitencia, pero también indica esperanza y el ansia de encontrar a Cristo; ese es el espíritu de la constricción de una persona.

“No ayunemos para sentirnos buenos, para sentirnos santos como los fariseos, que le dijeron a Jesús que ellos ayunaban cuatro veces a la semana. Se ayuna para disponernos a la gracia de Dios, para poder perdonar, para poder vencer una tentación. Porque nuestro corazón debe estar siempre dispuesto para la gracia de Dios”, agregó.

Sobre la Cuaresma, que significan cuarenta días, en la Biblia, el 4, simboliza el universo material y cuando es seguido de ceros, marca el tiempo de la vida de las personas en la tierra, que está presente junto a pruebas y dificultades.

“Debemos de pedirle al Señor, que la cuaresma en nuestro corazón esté más cerca de Jesús. Porque el papa Francisco, en su mensaje de la cuaresma de este año, que el Señor debe transformar nuestra vida de un desierto a un manantial, a un oasis y cómo se puede vivir esto, cuando dispongamos vivir esta presencia del Espíritu Santo”, puntualizó.