La “Chivo Wallet” no es compatible con personas adultas mayores

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

En el marco de la implantación del bitcóin como moneda de curso legal desde el pasado 7 de septiembre, a través de la billetera del gobierno llamada “Chivo Wallet”, y el ofrecimiento de $30 dólares para bajar la aplicación, diversos salvadoreños y sobre todo personas de la tercera edad se han visto en dificultades para acceder a esa herramienta porque su tipo de celular no la admite.

El presidente de la República, Nayib Bukele, dijo días atrás que la aplicación Chivo Wallet está disponible en sistema operativo IOS para Iphone y en AppGallery para los celulares de la marca Huawei.

Sin embargo, la tienda de aplicaciones más usada en El Salvador es “Google Play Store” para teléfonos con sistema operativo Android, por lo cual, Bukele comentó que la habilitarán por partes “y así no saturar los servidores”. De momento, se tiene conocimiento que en sistema Android se habilitó la aplicación en Samsung Galaxy S20 y S21, y todos los modelos de celulares de LG y Alcatel.

Estos datos también fueron verificados por el personal encargado de los cajeros Chivo, donde se informó que para saber cuándo estaría disponible la aplicación Chivo Wallet en la PlayStore en un Samsung Galaxy J7, se tenía que estar “pendiente en las redes sociales del presidente”.

Jorge Escobar, un salvadoreño de la tercera edad, que quiso descargar e instalar la “Chivo Wallet” en su Samsung Galaxy S10, le dijeron que tenía que esperar. Así como Escobar, dentro de la periferia de la Plaza Cívica varias personas y, sobre todo, personas adultas mayores se acercan a la caseta a preguntar sobre cómo funciona dicha aplicación, incluso, preguntaban si se puede hacer en sus teléfonos que aún son de teclas.

Este es el vivo reflejo de salvadoreños que desconocen la medida que impuso el Gobierno y que hasta ahora ha sido un fracaso, tal como se ha evidenciado.

De bitcóin a dólares para sacar el dinero en físico

En un principio se había dicho que los 30 dólares en bitcóin que el Gobierno iba a trasferir a todo aquel que descargara la app, no se podrían sacar en el cajero, sin embargo, sí se puede a través de transferencias a terceros, tal fue el caso de Erick Martínez, quien viajó desde Sonsonate para sacar 80 dólares de transferencias que le habían hecho sus familiares con “el bono” inicial del gobierno. Es decir, los familiares con los $30 que “otorgó” el gobierno se lo transfirieron en dólares para así acumular la cantidad y poder sacarlos en efectivo. Cabe recalcar que debido a la alta volatilidad no sacó lo que realmente se preveía, ya que según mencionó, a sus familiares le aparecieron $22 dólares y no $30 como lo prometió el GOES.

El joven Martínez criticó a los colaborades de Chivo, ya que “no le están explicando bien a las personas”. “Recordate también que algunas personas mayores obviamente no saben bien como utilizar la aplicación y algunos jóvenes, así como nosotros, sí podemos utilizar bien las apps”.

El joven aseguró que el gobierno y también los empleados de la empresa “Chivo”, no explican que, por ejemplo, que los familiares pueden depositar los bitcóin a una sola persona en dólares y se va sumando poco a poco; “para ellos lo único que le importan más es que tú tengas una cartera electrónica”.

Incluso, afirmó que todo ese proceso para poder sacarlo en dólares, lo aprendió viendo videos en Youtube y personas conocidas que se lo van enseñando poco a poco; esto a raíz que el gobierno poco o nada ha capacitado a la población, reconoció.