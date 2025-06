Kriete: uno de los verdaderos «mismos de siempre»

Por Leonel Herrera

Hace algunos días Roberto Kriete, uno de los mayores empresarios oligarcas salvadoreños y de las personas más ricas de Centroamérica, se deshizo en elogios hacia el gobierno de Nayib Bukele.

En un evento realizado por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), el dueño de Volaris, Aeroman y accionista de Avianca dijo que Bukele «salvó al país» y «evitó que fuerámos como Haití donde reina la ley de la jungla».

En una de sus declaraciones más surrealistas, recogidas por Diario El Mundo, Kriete dice que en El Salvador existe Estado de derecho (https://diario.elmundo.sv/economia/kriete-elogia-a-bukele-por-sus-decisiones-y-dice-que-salvo-al-pais-de-un-estado-fallido).

“Tenemos un Estado de derecho fuerte que le permite a los seres humanos desenvolverse adecuadamente, pensar como les dé la gana y expresar lo que sienten”, aseguró el empresario.

Esta falaz afirmación del oligarca contrasta con lo que piensa y siente la mayoría de la población salvadoreña, pues -en la última encuesta de la UCA- casi el 60% de la gente tiene miedo de criticar al gobierno debido a posibles represalias.

Las consecuencias más temidas son la detención y el encarcelamiento. Por eso, el 59% de los encuestados dijo tener «más cuidado» cuando comparte opiniones en las redes sociales.

Sin embargo, las cuestionables declaraciones de Kriete son entendibles por su condición de principal beneficiado del modelo ultraneoliberal que gestiona Bukele, especialmente del esquema tributario regresivo y su política obscena de exenciones fiscales para grandes empresas.

Las declaraciones de este super rico no son más que una necesitada (y probablemente solicitada) expresión de apoyo a Bukele, cuyo gobierno es afín y favorable a los intereses de los verdaderos «mismos de siempre»: los empresarios oligárquicos que han explotado al país históricamente.

Estas élites económicas han controlado, saqueado y expoliado al país desde siempre, independientemente del partido, el grupo o la familia que esté en el gobierno.

Según Oxfam, 160 millonarios salvadoreños acaparan 21,000 millones de dólares, equivalentes al 87% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Kriete encabeza esa ominosa lista de concentradores de la riqueza nacional.

Durante su primera campaña presidencial, Bukele convenció a sus seguidores de que los «mismos de siempre» eran los culpables de los problemas del país. Y decía la verdad; pero mintió al señalar que eran ARENA y el FMLN, ya que los verdaderos «mismos de siempre» son Kriete y compañía.

Bukele y su gobierno son los sirvientes de turno de los «mismos de siempre», como en su momento fueron los de Pro Patria, PRUD, PCN, PDC, ARENA y FMLN. Probable este último lo fue en menor medida que todos sus antecesores.

Volviendo a Kriete: ¿qué más podría decir este mega rico?, si con Bukele amasa millones de dólares, mientras el 70% de la gente sobrevive en el desempleo, el subempleo y el empleo informal.

Seguramente Kriete no diría lo mismo si Bukele hubiera impulsado la reforma fiscal progresiva donde «paguen más quienes tienen más», la desprivatización de las pensiones y otras políticas públicas que ofreció y no cumplió. Otro gallo cantaría para Kriete si Bukele gobernara para la gente y no para los empresarios oligárquicos.

Post data: Roberto Kriete también habló de explotar la minería metálica. ¿Acaso él está interesado en ese mortífero negocio que amenaza al agua, al medioambiente, la salud y la vida de las presentes y futuras generaciones?

*Periodista y activista social.

