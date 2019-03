Karatecas salvadoreños van por el boleto a Lima 2019

Diego Guzmán

La selección salvadoreña mayor de Karate Do participará en el Campeonato Panamericano Mayor, a desarrollarse en Panamá, que otorgará boletos a los Juegos Panamericanos Lima 2019. El evento, que se realizará desde hoy hasta el sábado, es la oportunidad para que la armada cuscatleca logre cupos a Lima y siga con el sueño de clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

La delegación criolla la integran: Gabriela Izaguirre, en kata individual; Joisy Mancia, kumite -61 kg;

Andrea Ruíz, kumite -68 kg; y Lissette Aguilar kumite +68 kg, en femenino.

Mientras que Mario López, kata individual; Alejandro Jurado, kumite -60 kg; Carlos Galán, kumite -75 kg; y

Jorge Merino, kumite -84 kg, lo harán en la rama masculina.

Williams Serrano, entrenador de la selección nacional, dijo que la apuesta es lograr al menos dos cupos para los Juegos Panamericanos Lima 2019.

“Esperamos conseguir como mínimo clasificar dos atletas, uno femenino y uno masculino, ya que llevamos gente de experiencia y jóvenes que tienen buena proyección”, apuntó Serrano.

Eso sí, el entrenador nacional reconoció que la lucha por la clasificación será complicada, debido a que enfrentarán países de buen nivel en el karate.

“El evento será duro porque hay países como Brasil y República Dominicana que no han logrado la clasificación en algunas categorías, por lo que intentarán clasificar en este evento”, manifestó Williams Serrano.

Por su parte, Gabriela Izaguirre, la más joven de la armada cuscatleca, sueña con destacar en suelo canalero y, de paso, lograr un cupo a Lima.

“Soy la más joven, pues tengo 16 años, y eso me compromete a representar bien al país. Además, mi sueño y mi meta es clasificar a los Juegos Panamericanos”, expresó.

No obstante, Izaguirre sabe que enfrentará a las mejores atletas mayores del continente, por lo que se ha preparado al máximo.

“Competiré contra las mejores de la región, pero me grabaron las katas que ejecuté en torneo Sub 15-17 para ver los aspectos que me hacían falta”, manifestó Gabriela Izaguirre.