Juez libera a Djokovic, quien espera jugar el Abierto de Australia

Telesur

Un juez falló este lunes a favor de liberar al tenista Novak Djokovic y anuló la orden del Gobierno de Australia de cancelar la visa del atleta, luego que el serbio apeló una decisión que lo deportaba por no presentar un registro de que haya sido vacunado contra la Covid-19. El juez Anthony Kelly ordenó liberar a Djokovic de un centro de detención temporal en un hotel y que se le devolvieran sus pertenencias dentro de los 30 minutos posteriores al fallo de este lunes. El tenista serbio, 34 años, espera aún poder defender su título en el Abierto de Australia y alcanzar así los 21 Grand Slams, superando el récord que ahora comparte con Roger Federer y Rafael Nadal (los tres con 20).

Sin embargo, el ministro de Inmigración australiano, Alex Hawke, todavía tiene el poder de cancelar el visado de Djokovic.

La controversia en el caso del tenista número uno del mundo, en el circuito profesional de la ATP, inició el jueves pasado cuando al llegar a Melbourne donde tenía previsto participar en el Abierto de Australia, Djokovkic fue impedido de ingresar por no presentar comprobantes de vacunación.“El señor Djokovic no proporcionó las pruebas adecuadas para cumplir con los requisitos de entrada a Australia y su visa fue cancelada”, anunció en un comunicado la Fuerza Fronteriza de Australia. El número 1 del mundo asegura en redes que “estoy complacido y agradecido de que el juez revocara la cancelación de mi visa. A pesar de todo lo que ha pasado, me quiero quedar y tratar de competir en Australia”.

Djokovic, que se entrenó este lunes, confirmó que “sigo concentrado en eso. Volé aquí para jugar en uno de los eventos más importantes que tenemos frente a los increíbles seguidores. Por ahora no puedo decir más, pero GRACIAS por estar conmigo en todo esto y animarme a mantenerme fuerte”.