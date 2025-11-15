Compartir

Marlon Chicas

El Tecleño Memorioso

Con el pasar del tiempo, Santa Tecla recuerda con cariño a nobles docentes que, con su ejemplo, disciplina y dedicación, dejaron una huella imborrable en el corazón y mente de sus estudiantes; una de estas personalidades fue doña Josefina Castillo de Morán (+), cariñosamente conocida como Finita de Morán.

Josefina Castillo de Morán nació en Santa Tecla el 20 de septiembre de 1922, hija de Enrique Castillo Mata (+) y Jesús de Castillo. En 1947 contrajo nupcias con Antonio Morán (+), con quien procreó a su hijo Orlando Morán Castillo. Toda su formación académica la realizó en el Colegio Santa Inés, de esta localidad, donde se graduó de profesora de la entonces Escuela Normal España,

De acuerdo con remembranzas de su hijo Orlando, doña Finita quiso estudiar la carrera de derecho en la universidad, pero su abuelo materno se opuso a ello, por lo que eligió la docencia de la que hizo su vocación, ya que se destacó como maestra normalista clase A de aquella época.

Su primer trabajo fue en el Kínder Nacional José María San Martín, ubicado por ese tiempo en la que fue la residencia del Dr. Urquilla, esquina opuesta a la Clínica Parroquial de Concepción. Años más tarde laboró en la Escuelas Pilar Velásquez y la general Bran que era el lugar de estudio de los hijos de los Guardias Nacionales, situado al costado norte del Parque San Martín. En 1970 la general Bran se traslada a la Colonia Escalón, lo que significó para el personal docente un gasto económico y de tiempo.

Por esas épocas el Estado salvadoreño fundó un nuevo modelo de educación, por lo que se creó la Escuela Nueva Número 1, en ese tiempo muchos estudiantes de Santa Tecla viajaban hasta la general Bran, lo que les dificultaba acceder a sus clases, por lo que doña Finita, consiguió le autorizaran la fundación de la Escuela Nueva Número 2 en Santa Tecla.

Lo anterior le llevó a gestionar ante los Guardias encargados del inmueble la cesión de las instalaciones antes mencionadas; meses después logró que el Ministerio de Educación donara dicha casa para fundar en ella la Escuela José Ciriaco López. Además, a doña Finita se le reconoce como fundadora de la Escuela Nocturna para Mujeres en las antiguas instalaciones de la Marcelino García Flamenco de este municipio.

Doña Finita fue una mujer comprometida con los derechos del magisterio lo que le generó sanciones por partes de las autoridades respectivas. Luego de años de fructífera labor se jubiló para dedicarse a su nieta, así como al cuido de su progenitora. Fue una mujer muy espiritual allegada a los templos de María Auxiliadora y El Carmen de esta localidad.

Reciba un sencillo homenaje póstumo a su memoria y legado docente en Santa Tecla que tanto amó ¡Descanse en paz!

