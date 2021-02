ISSS realiza desinfección del Hospital Médico Quirúrgico y Oncología

Yaneth Estrada

El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) continúa las jornadas de higienización para garantizar la salud del personal médico y los pacientes. Este día fue intervenido el Hospital Médico Quirúrgico y Oncología, ubicados en San Salvador.

Estas acciones permiten garantizar la seguridad de los derechohabientes y prevenir contagios de COVID-19. ”Estas acciones las realizamos a diario en toda la red de atención del Seguro Social”, señaló la directora general del ISSS, Mónica Ayala.

Igualmente, Ayala agregó que es importante, además de estas acciones, no bajar la guardia con las medidas de prevención. “Sabemos que es importante que no bajemos la guardia, todavía nos mantenemos en pandemia. No bajemos las medidas de bioseguridad, el uso de mascarilla, el uso de alcohol gel, el lavado de manos y distanciamiento”.

Según las autoridades desde el inicio de la emergencia nacional por la pandemia, el Gobierno ha logrado equipar con insumos requeridos para todo el personal médico, lo que se ha traducido en miles de vidas salvadas. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil reportan más de 170 médicos y personal de primera línea fallecidos, además de 22 procesos de investigación abiertos por la FGR, por compras irregulares durante la pandemia.