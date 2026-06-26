Irán: en resistencia contra el terrorismo occidental (última parte)

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Por Óscar Miguel Marroquín

Estados Unidos e Israel han hecho un uso perverso de la lengua; el concepto TERRORISMO ha sido tantas veces repetido dentro de las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como en casi toda Europa, el Congreso de los Estados Unidos, gobiernos de derecha en América Latina, en fin, la perversidad de estos dos ha tenido efectos casi globales. Veamos la siguiente: Zbigniew Brzezinski, escribe en su libro El gran tablero mundial:

“La invasión soviética a Afganistán precipitó una respuesta dual estadounidense: asistencia directa de Estados Unidos a la resistencia nativa en Afganistán para obstaculizar al ejército soviético”[1].

Nótese que Brzezinski al referirse a los nativos afganos, les reconoce condición de RESISTENCIA contra la invasión soviética, es decir, el suelo afgano estaba siendo invadido por un enemigo externo. El lenguaje no es “inocuo”, dice Vicente Romano[2], de ahí que arropar a los afganos con la categoría de resistencia era como colocarlos en calidad de hombres decididos a todo, incluso a la muerte por la defensa de su libertad o soberanía y, por tanto EE. UU. debía ayudarlos militarmente.

Este derecho a la resistencia únicamente ocurre cuando favorece a la estrategia de dominio global de los Estados Unidos; no hay que olvidar que la invasión soviética al territorio afgano se produce en el marco de la Guerra Fría. Los norteamericanos, previendo la expansión soviética, pusieron sus ojos en el golfo Pérsico, seguramente para asegurar el preciado producto energético, el petróleo; esto en palabras de Brzezinski.

Adviértase que, entre el matrimonio de Estados Unidos e Israel en la zona del Medio Oriente, ambos dieron paso de manera permanente y de forma global al concepto o instrumentalización de TERRORISMO. Palestina, Siria, Irán, Yemen y el Líbano han sufrido toda la telaraña ideológica construida entre el Mossad-Israel y la CIA-EE. UU. todos los países en mención han sido atacados brutalmente por este maléfico matrimonio; valga decir que estos dos tienen dos objetivos perversos: El sionismo pretende construir el gran Israel a base de robar violentamente tierras a otros países, baste mencionar a Palestina:

“Gaza, Cisjordania, ahora Líbano y, quizá, dentro de un tiempo, Siria. Israel parece querer redibujar sus fronteras y las del resto de la región. Es aquello que Netanyahu definió como «nuevo Oriente Medio» y que coincide, curiosamente, con una doctrina histórica que está en el ADN del sionismo desde sus orígenes. El sueño de «el Gran Israel»[3]

Por el lado de los norteamericanos, apropiarse de los recursos energéticos del medio Oriente, de ahí que quien se oponga es tildado de TERRORISTA:

El académico de la Universidad de los Andes Luis E. Bosemberg dice que el objetivo de Estados Unidos es “adquirir el crudo y, por consiguiente, garantizar su aprovisionamiento; para ello, había que conservar la estabilidad de los países productores en el Golfo Pérsico”[4].

A partir de todo lo anterior, el derecho internacional se va por el tubo; Norteamérica e Israel hacen caso omiso de cuanta ley internacional exista. Palestina es el mejor ejemplo a mencionar, la Organización de las Naciones Unidas -ONU- ya ha declarado de manera abierta que los palestinos han sido objeto de un genocidio: ¿Cómo puede entonces EE.UU. e Israel llamar terroristas a quienes simplemente defienden su tierra y sus vidas?

Por otra parte, Israel no cesa de acusar a la República Islámica de estar produciendo uranio enriquecido a fin de fabricar armamento nuclear; no obstante, medios internacionales dan cuenta de que Israel es el único en la región que posee armamento nuclear. El periódico BBC menciona que: “La política oficial de Israel sobre la posesión de armamento nuclear se conoce bajo el nombre de amimut, es decir, «ambigüedad deliberada», ya que, como decimos, no ha confirmado ni desmentido la posesión de armas nucleares de ningún tipo”[5].

En resumen, mientras Estados Unidos se hace con el petróleo e Israel con los territorios de la zona, Irán decidió enfrentar a estos despiadados enemigos; los persas lo tenían claro, la resistencia era cuestión de: VENCER O MORIR, sabedores de que un día Ho Chi Minh y el pueblo vietnamita abrazaron esta misma consigna para salir finalmente victoriosos; Alí Hoseiní Jameneí también optó por el camino de la resistencia, demostrando con el ejemplo que no existe poder alguno capaz de vencer a los persas. Israel y Estados Unidos lanzaron bombas contra la vivienda de este dirigente espiritual iraní; semejante crimen dejó ver que los únicos terroristas que existen en el planeta son aquellos que bombardean escuelas, hospitales y población civil. El mundo entero ahora mismo tacha a Israel de ser un pueblo amante del genocidio.

Finalmente, la resistencia iraní dio sus frutos Donald Trump se vio obligado a firmar una carta de entendimiento con Irán a fin de cesar entre ambos el enfrentamiento armado. Curiosamente, el presidente Trump firmó esta carta justo donde el almirante alemán Karl Dönitz firmó en Versalles el 7 de mayo de 1945 el acta de rendición de la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, en el primer encuentro entre los dos países en contienda en Suiza, el presidente Trump lo echó todo a perder, amenazando nuevamente a Irán con nuevos y mayores ataques militares; los persas, sin temor alguno, se levantaron de la mesa y dejaron al vicepresidente del imperio hablando solo. La bofetada se explica por si sola: Irán no le teme a la muerte que causan las bombas regulares o las armas nucleares con las que Estados Unidos pretende doblegar a los persas. En pocas palabras, un pueblo sin miedo es un pueblo libre y soberano.

Irán lo tiene claro; Israel y EE. UU. no tienen posibilidades de triunfo; el ejército persa demostró que una guerra asimétrica acompañada de una estrategia perfecta puede vencer al más poderoso enemigo. La convicción y la unidad granítica entre el ejército y el pueblo dejaron atrás el ímpetu de quienes creen ser amos y señores del planeta. La Europa colonial, el Israel genocida y el imperio americano sucumbieron; las reglas del tablero global son otras.

[1]https://geopoltica.yolasite.com/resources/Textos_Geopolitica/Brzezinski,%20El%20gran%20tablero%20mundial.pdf

[2] file:///C:/Users/HP/Downloads/el-uso-perverso-de-la-lengua-en-politica-y-en-economia%20(2).pdf

[3] https://www.rtve.es/noticias/20260329/netanyahu-nuevo-gran-israel-oriente-medio-iran-libano/16997224.shtml

[4] http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-16172003000200002

[5] https://www.bbc.com/mundo/articles/cly8wxpyg48o

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