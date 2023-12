Inicia campaña de candidatos para Asamblea Legislativa

Samuel Amaya

@SamuelAmaya

A partir de este 3 de diciembre, los candidatos a diputados a la Asamblea Legislativa quedaron oficialmente habilitados para iniciar campaña electoral dentro del territorio nacional y en el extranjero para la elección del 4 de febrero de 2024.

De acuerdo con el calendario electoral realizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), los candidatos a una curul en la Asamblea Legislativa podrán hacer campaña y pedir sus votos desde este domingo hasta el 31 de enero de 2024. A través de X (ExTwitter) varios candidatos a diputados han pedido sus votos a la población. Este día, también se tiene previsto que partidos políticos inicien oficialmente su campaña electoral.

Esta, se suma a la propaganda a presidente que inició el 3 de octubre, la diferencia entre ambas es que la presidencial, en total durará 4 meses y la de Asamblea solamente 2. Ambas terminarán el mismo día. En el caso del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), los candidatos nacionales iniciarán propaganda del 2 de enero al 28 de febrero; mientras que los candidatos a alcaldes lo podrán hacer del 5 al 28 de febrero.

La presidenta del organismo colegiado, Dora Esmeralda Martínez, hizo un llamado a los institutos políticos a cumplir con las leyes electorales. “Hago un llamado a los partidos políticos y a los contendientes a cumplir con la normativa electoral y los compromisos contraídos en el -Pacto de Entendimiento de buenas prácticas y no violencia política-”. Sin embargo, dicho pacto no fue firmado por partidos de oposición, ya que consideraron que desde el oficialismo se ha ejercido violencia política y no ha habido sanciones. También, argumentaron que no existe una garantía que el oficialismo lo respete.

En otro punto, los partidos de oposición han reiterado que poseen fondos para desarrollar eficientemente la campaña electoral, ya que el Ministerio de Hacienda no les ha entregado la deuda política de las elecciones pasadas, es decir, las de 2021; tampoco les ha entregado el anticipo de la deuda política.

Es de contextualizar que este mecanismo para financiar la campaña electoral de los partidos políticos es un derecho, consiste en una financiamiento de carácter público basado en los votos obtenidos por cada partido en la última elección desarrollada.