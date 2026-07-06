Inglaterra conquista el Azteca, elimina a México y se cita con Noruega

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Noruega e Inglaterra se citarán en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 tras eliminar a Brasil y México, respectivamente.

Inglaterra dejó en el camino a la selección mexicana al vencer 3-2 en el estadio Azteca, en Ciudad de México, en un partido cargado de intensidad. El conjunto anfitrión luchó por mantenerse con vida en el Mundial, pero los ‘Tres Leones’ supieron jugar sus cartas y, a pesar de quedarse con un hombre menos, conservaron la ventaja.

A los 36′, Inglaterra abrió el marcador con una asistencia de Bukayo Saka para Jude Bellingham. El mediocampista recibió dentro del área de Raúl Rangel y definió de cabeza con precisión para firmar el 1-0.

Solo dos minutos después, Bellingham volvió a aparecer para marcar el 2-0. El inglés se combinó con Harry Kane y, tras una pared, sacó un potente derechazo que silenció al estadio Azteca.

La respuesta mexicana no tardó en llegar. A los 42′, Julián Quiñones descontó para el 2-1 luego de aprovechar un balón suelto tras un tiro libre, devolviéndole la esperanza tanto a la afición como al equipo dirigido por Javier Aguirre.

A los 54′, Inglaterra se quedó con diez jugadores tras la expulsión de Jarrell Quansah por una fuerte entrada sobre un futbolista mexicano.

Con la superioridad numérica

Cuando parecía que el conjunto anfitrión podía igualar el marcador, cometió una falta dentro de su propia área al cumplirse la hora de partido. Harry Kane no desaprovechó la oportunidad y convirtió el penalti para ampliar la ventaja inglesa con el 3-1.

Nueve minutos después, Inglaterra también cometió una infracción dentro del área y el árbitro volvió a señalar el punto penal. Raúl Jiménez fue el encargado de convertir el 3-2, aunque el descuento no fue suficiente para evitar la eliminación de México.

México finalizó una participación histórica en la edición 2026 de la Copa del Mundo. En fase de grupos cerró a paso perfecto ante rivales como Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. En 16avos eliminó a Ecuador. Sin embargo, no tuvo la misma suerte con Inglaterra y quedó eliminada.

Noruega elimina a Brasil y sella su clasificación histórica

La selección de Noruega continúa haciendo historia en la Copa del Mundo 2026 y se clasificó por primera vez a los cuartos de final. Esta vez eliminó a Brasil en un partido intenso, donde la Canarinha dejó escapar su boleto a la siguiente ronda. Erling Haaland volvió a ser el héroe de los ‘vikingos’ con un doblete.

Noruega se confirmó en los cuartos de final con Haaland como figura de un encuentro cargado de emociones, pero que se inclinó a favor del equipo que cometió menos errores.

Sobre los 3’, la selección europea celebró con grito de gol apresurado, porque Patrick Berg marcó el que parecía ser el primero pero que al instante se anuló por fuera de juego.

La última acción se une al hecho de que la “verdeamarela” arrancó con el pie izquierdo tras el penalti fallado por Matheus Cunha a los 12′, una clara con la que el equipo de Carlo Ancelotti habría escrito un final distinto.

Ørjan Nyland, guardameta noruego, también fue una de las figuras del encuentro al frustrar una y otra vez a un Brasil necesitado de gol, pero falto de contundencia y definición para romper el empate.

El partido mantuvo una intensidad absoluta y tuvo que esperar hasta los 79′ para que Haaland abriera el marcador. Brasil buscó reaccionar, pero a los 90′ el del Manchester City firmó su doblete para sentenciar el encuentro y desatar la celebración noruega.

En los minutos finales, Noruega cometió una falta dentro del área que fue sancionada con penalti. Neymar convirtió desde los once pasos a los 90’+10 para descontar en el marcador, pero su tanto llegó demasiado tarde y no evitó la eliminación de Brasil.

Noruega se citó por primera en su historia en los cuartos de final, tras dejar en el camino a una selección con la que nunca ha perdido y mantiene superioridad con con tres victorias y dos empates en cinco duelos, siendo el único equipo que jamás ha perdido contra la sudamericana.

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